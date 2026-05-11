        Mehmet Akif Ersoy panelle anıldı

        İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 90. yılında Edirne'de düzenlenen panelle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Edirne Lisesinde, "Maziden Atiye - Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe" projesi kapsamında "Vefatının 90. Yılında Anadolu Mektebi Paneli" gerçekleştirildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, panelde yaptığı konuşmada, Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ile Kırıkkale Valiliği döneminde Cengiz Aytmatov okumaları yaptıklarını söyledi.

        Gençlerin Anadolu Mektebi'nde önemli çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Sezer, Mehmet Akif Ersoy'un millet için büyük bir değer olduğunu ifade etti.

        Panele katılan öğrencilerin çok sayıda eser okuyup özümsediğini aktaran Sezer, ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Mehmet Akif Ersoy’un duruşu ve yaşantısıyla örnek bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Sezer, "Mehmet Akif Ersoy yaşantısıyla söylemlerini birleştiren ve nadir rastlanan peygamberane şekilde yaşayıp, beklentisiz bir şekilde hayatını sürdürüp, hayata veda etmiş bir insandır." dedi.

        Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de 11 ilden gelen öğrencilerin panelde bir araya geldiğini belirtti.

        Akif'i anmanın insanın kendisini anlaması anlamını taşıdığını ifade eden Güçlü, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ile "Maziden Atiye – Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe" projesi Bakanlık temsilcisi Ersin Demirci de programda konuşma yaptı.

        Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Ecrin Aktürk'ün yönettiği panelde öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, edebi kişiliği ve fikir dünyasına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

        Program sonunda panelist öğrencilere protokol üyelerince hediye verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

