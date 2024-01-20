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        5 BİN TL KARŞILIĞINDA YARIŞAN VE YAKALANAN 6 MOTOSİKLETLİDEN BİRİ: TEKRAR YARIŞACAĞIZ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:59 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:59
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        5 BİN TL KARŞILIĞINDA YARIŞAN VE YAKALANAN 6 MOTOSİKLETLİDEN BİRİ: TEKRAR YARIŞACAĞIZ
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        EDİRNE'de,aralarında 5 bin TL karşılığında motosikletle yarış yaparken polise yakalanan 6 sürücüye 69 bin 460 TL ceza uygulandı. 18 bin 500 TL ceza yazılan ve motosikleti trafikten menedilen Özgür Kukumavlar, motosikleti çıkınca tekrar yarışacağını söyledi.

        Edirne´de akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletli gençlerin yarış yaparak, trafiğe tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin 'dur' ihtarında bulunduğu motosikletliler, kaçtı. Motosikletliler, takip sonucu bir akaryakıt istasyon girişinde durduruldu. 6 sürücüye, 'aşırı hız' ve 'trafiği tehlikeye sokmak' suçlarından toplam 69 bin 460 TL idari para cezası uygulanıp, motosikletler de trafikten menedildi. Motosikletler, çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

        'TEKRAR YARIŞACAĞIZ'

        Motosikletlilerden 18 bin 500 TL ceza yazılan Özgür Kukumavlar, arkadaşlarıyla 5 bin TL karşılığında yarış yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kukumavlar, "Arkadaşlarımızla toplandık. Yarışmak istediler, 5 bin lirasına yarışıldı. Sonrasında zaten polis arkadaşlar geldi, biz de kaçmadık. Canları sağ olsun, motorları hibe ettik. Toplamda 18 bin 500 lira ceza yazıldı bana. Motor çıkarılsın, tekrar yarışacağız" dedi.

        'BU İŞİN ŞAKASI OLMUYOR'

        Kentte motokurye olarak çalışan Samet Aşık ise gençlere trafikte güvenli sürüş tavsiyesinde bulundu. Aşık, "Bu işin şakası olmuyor, maalesef en ufak hatada bile geri dönüşü olmayan hasarlar olabiliyor. Bu işi yaparken kasklarını, ekipmanlarını takıp, trafik kurallarına uydukları zaman daha güvenli bir sürüş yapacaklarını düşünüyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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