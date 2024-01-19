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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de iş yerinin önünden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:29
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de iş yerinin önünden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        Sanayi Sitesi'nde dükkanı bulunan S.A, iş yerinin önündeki malzemelerin çalındığını fark etti.

        İş yeri sahibi, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Edirne'de polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.C'yi Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        İ.K.Y, Dilaverbey Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        İ.K.Y, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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