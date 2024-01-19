Haberler Yaşam Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49. 'milli parkı' oldu

Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49. 'milli parkı' oldu Flora ve fauna zenginliğine sahip olan ve nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan Akdağ Tabiat Parkı, milli park ilan edildi Anadolu Ajansı Giriş: 19.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:35 facebook

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Çivril ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırları içinde bulunan 14 bin 692 hektar büyüklüğündeki saha, sahip olduğu doğal ve kültürel değerler nedeniyle 29 Haziran 2000'de Bakanlık onayıyla Akdağ Tabiat Parkı olarak belirlenmişti.

2 Şurada Paylaş! Söz konusu tabiat parkı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 'milli park' statüsü kazandı. Böylece bu alan, Türkiye'nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 49'uncu milli parkı oldu. Alanın büyüklüğü de 15 bin 933 hektara çıkarıldı.