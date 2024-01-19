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        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye'den 2023'te en çok konut alan milletler - Emlak Haberleri

        Türkiye'de 2023'te en çok konut alan yabancılar

        2023 yılında Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 48.1 azalarak 35.005 adede geriledi. İşte 2023 yılında uyruklarına göre Türkiye'den en çok konut alımı yapan yabancılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:29
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        1

        1-Rusya: 10.560 adet

        2

        2-İran: 4.272 adet

        3

        3-Irak: 1.917 adet

        4

        4-Ukrayna: 1.720 adet

        5

        5-Kazakistan: 1.440 adet

        6

        6-Almanya: 1.363 adet

        7

        7 Azerbaycan: 832 adet

        8

        8-Kuveyt: 822 adet

        9

        9-Suudi Arabistan: 810 adet

        10

        10-ABD: 693 adet

        11

        11-Çin: 661 adet

        12

        12-İngiltere: 652 adet

        13

        13-Afganistan: 644 adet

        14

        14- Mısır: 474 adet

        15

        15-Pakistan: 458 adet

        16

        16-Ürdün: 384 adet

        17

        17-Filistin: 336 adet

        18

        18-Kanada: 336 adet

        19

        19-İsrail: 333 adet

        20

        20-Yemen: 333 adet

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