Türkiye'de 2023'te en çok konut alan yabancılar
2023 yılında Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 48.1 azalarak 35.005 adede geriledi. İşte 2023 yılında uyruklarına göre Türkiye'den en çok konut alımı yapan yabancılar...
Giriş: 19.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:29
1
1-Rusya: 10.560 adet
2
2-İran: 4.272 adet
3
3-Irak: 1.917 adet
4
4-Ukrayna: 1.720 adet
5
5-Kazakistan: 1.440 adet
6
6-Almanya: 1.363 adet
7
7 Azerbaycan: 832 adet
8
8-Kuveyt: 822 adet
9
9-Suudi Arabistan: 810 adet
10
10-ABD: 693 adet
11
11-Çin: 661 adet
12
12-İngiltere: 652 adet
13
13-Afganistan: 644 adet
14
14- Mısır: 474 adet
15
15-Pakistan: 458 adet
16
16-Ürdün: 384 adet
17
17-Filistin: 336 adet
18
18-Kanada: 336 adet