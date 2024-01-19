Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası: Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü

Dünyanın birçok farklı bölgesindeki eserleriyle bilinen Mimar Sinan'ın Visegrad'daki eseri olan Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü, bulunduğu topraklardaki tüm zorluklara rağmen zamana meydan okuyarak ayakta duruyor.

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Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü dönemin, Visegrad'daki en önemli eserlerinden olan ve Sokullu Mehmed Paşa tarafından 1571-1577 döneminde Drina Nehri'ne yaptırılan bu mihraplı köprü, 'Mimar Sinan'ın Balkanlar'daki en önemli mühürlerinden biri' olarak biliniyor.