Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ayrıldığı kız arkadaşı Melike A.'yı tabancayla öldüren Zübeyir Y, yaşamına son verdi. Melike A'nın Saruhanlı'da 38 yılda hayatına giren 3 kadını da öldüren ve 2022'de Mutlu Menekşe'yi öldürdüğü için geçen ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Necati A'nın kızı olduğu öğrenildi

İlçede sağlık memuru olarak görev yapan Melike A. (24), zabıt katibi olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Y, yanındaki tabanca ile Melike A'ya iş yerinin yakınlarında ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Melike A. ambulansla sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

REKLAM İNTİHAR ETMİŞ HALDE BULUNDU Kaçan Zübeyir Y. ise polislerce Yılmaz Mahallesi yakınlarındaki bir üzüm bağında olayda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde bulundu. Zanlının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. GENÇ KIZIN BABASI HAYATINA GİREN 3 KADINI DA ÖLDÜRMÜŞTÜ Melike A’nın Saruhanlı’da 38 yılda hayatına giren 3 kadını da öldüren ve 2022’de Mutlu Menekşe’yi öldürdüğü için geçen ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Necati A'nın kızı olduğu öğrenildi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.