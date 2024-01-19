Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaağaç'taki Şehir Gönüllüleri Vakfı işletmesi Lalel Kafe'de düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Edirne Yöresel markasının çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya heyet üyeleri katıldı.

- Öğrenciler karnelerini aldı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde öğrenciler okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

Okullardaki törenlere katılarak karne dağıtan Kaymakam Okan Ayaz, öğrencilere güzel ve eğlenceli bir yarı yıl tatili diledi.

Başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik eden Ayaz, "Karne, eğitim ve öğretim ortamlarında bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri dönüşüdür. Karnedeki puanlar kesinlikle kişilik veya zekanızın göstergesi değildir. Karnenizdeki puanlar ne olursa olsun kendinize olan güveninizi ve çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı hep canlı tutmanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.