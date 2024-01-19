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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:32 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:35
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaağaç'taki Şehir Gönüllüleri Vakfı işletmesi Lalel Kafe'de düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Edirne Yöresel markasının çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya heyet üyeleri katıldı.

        - Öğrenciler karnelerini aldı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde öğrenciler okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Okullardaki törenlere katılarak karne dağıtan Kaymakam Okan Ayaz, öğrencilere güzel ve eğlenceli bir yarı yıl tatili diledi.

        Başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik eden Ayaz, "Karne, eğitim ve öğretim ortamlarında bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri dönüşüdür. Karnedeki puanlar kesinlikle kişilik veya zekanızın göstergesi değildir. Karnenizdeki puanlar ne olursa olsun kendinize olan güveninizi ve çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı hep canlı tutmanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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