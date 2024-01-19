Haberler Spor Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi - Voleybol Haberleri

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı, Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe milli voleybolcular ve spor camiasının önde gelen isimleri katılırken yıldızlar gecesi yaşandı! Habertürk / AA Giriş: 19.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:57 facebook

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Organizasyona Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sultanlar Ligi'nde yer alan takımların oyuncuları ile spor ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

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Türk voleybolunun elde ettiği başarılarla çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Üstündağ, "Vodafone ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle Sultanlar Ligi'nin 40. yılını kutluyoruz. Voleybol güzel işler yapmaya devam ediyor. Kulüpler ve milli takım düzeyinde dünyada 1 numara olmamız ayrı bir gurur. Dünyanın en iyi ligine sahibiz. Bu yolda sponsorlarımızın yanımızda olması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.