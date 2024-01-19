Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz? Sivasspor'dan Premier Lig ekibi Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak'ın antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanması Türk futbolseverleri üzdü. Genç oyuncudan gelen kötü haber, akıllara son dönemde Türkiye'den yurt dışına giden futbolcuların yeni kulüplerine gider gitmez yaşadığı sakatlıkları getirdi. Genç oyuncular, Türkiye'den sonra Avrupa kulüplerinin antrenman seviyesine adapte olmakta zorlanıyor mu? Mercek altına aldık

Atınç Nukan, Ahmetcan Kaplan, Rıdvan Yılmaz, Arda Güler ve son olarak Yunus Emre Konak... Kariyerlerine Avrupa'da devam etmek için yola çıkan futbolcuların ortak özellikleri, transfer olduktan kısa süre sonra sakatlık yaşamaları... Son olarak Yunus Emre Konak'ın antrenmanda yaşadığı sakatlık, futbolseverleri üzerken akıllara da bir soru geldi: Genç oyuncularımıza yeterince bakamıyor muyuz?

Futbolcu Transfer olduğu kulüp Sakatlık süresi Sakatlığı Kaçırdığı maç sayısı Atınç Nukan Beşiktaş - RB Leipzig Ağustos 2015 - Kasım 2015 Patellar tendon sorunu 15 Ahmetcan Kaplan Trabzonspor - Ajax Ekim 2022- Ekim 2023 Diz dış bağlarında yırtık 46 Rıdvan Yılmaz Beşiktaş - Rangers Kasım 2022 - Mart 2023 Uyluk sakatlığı 29 Arda Güler Fenerbahçe - Real Madrid Ağustos 2023 - Ocak 2024 Menisküs, arka adale sakatlığı 16 Yunus Emre Konak Sivasspor - Brentford Ocak 2024 - ? Tendon kopması ?

ATINÇ'IN MACERASI İKİ MAÇTAN SONRA KABUSA DÖNDÜ Beşiktaş'ta A Takıma yükseldiğinde fizik kalitesiyle 'Premier Lig stoperi' yakıştırması yapılan Atınç, 2014-15'te Bundesliga da değil, Bundesliga 2 ekiplerinden RB Leipzig'e dönem için iyi sayılan bir bonservis bedeliyle 6 milyon Euro'ya transfer oldu. REKLAM Gider gitmez ilk 11'e giren Atınç iki maç sonra patellar tendon sorunu yaşadı ve iki aydan fazla süre sahalardan uzak kaldı.

RB Leipzig kariyeri istediği gibi gitmeyen Atınç, devamında Beşiktaş'a döndü ancak Eylül 2019'da Göztepe'nin yolunu tuttu. MAÇA ÇIKAMADAN SEZONU KAPADI Trabzonspor'da oynadığı 18 maç, Ahmetcan Kaplan'ı bordo-mavili ekibin en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncusu yaptı. Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth'tan sonra tarihin en pahalı oyuncusu olan Ahmetcan'a bu paraların verilme nedenlerinden en önemlisi tabii ki fizik kalitesiydi.

Akademisinden nice dünya yıldızı yetiştiren Ajax'ın yolunu tutan genç stoperin kaderi de Atınç'la benzer oldu. Kasım 2022'nin sonlarında antrenman sırasında sol dizinden sakatlanan 19 yaşındaki oyuncunun ameliyat edilmesine karar verildi. 2003 doğumlu olan Ahmetcan sezonu kapatırken sahalara Kasım 2023'te dönebildi ancak adres Ajax'ın A Takımı olmadı. Genç futbolcu Ajax'ın U21 Takımıyla yavaş yavaş forma giymeye başladı.

RIDVAN'IN İLK SEZONU KAYIP Geçen sezon İskoçya'nın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz'ın akıbeti de Atınç Nukan ve Ahmetcan Kaplan gibi oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminin büyük bölümünü Beşiktaş ile çıkan ve Temmuz 2022 sonunda Rangers'a transfer olan milli futbolcu ilk haftalarda forma şansı bulamadı.

İskoç futboluna adaptasyon süreci geçiren Rıdvan, Aberdeen karşılaşmasında ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkarken 8. dakikada sakatlandı ve Mart 2023'e kadar sahalardan uzak kaldı. 2001 doğumlu sol bek 2022-23 sezonunda Rangers formasıyla tam 29 maç kaçırdı.

ARDA GÜLER'İN SİFTAHI DA GECİKMELİ OLDU Geçen sezon sadece Fenerbahçe'nin değil tüm Türkiye'nin gözbebeği haline gelen Arda Güler yazın dünya basınını da epey meşgul etti. Barcelona ve Real Madrid'in girdiği transfer yarışını kazanan taraf Florentino Perez oldu. Real Madrid Başkanı, Arda'nın transferini "çok parlak bir başarı" olarak tanımladı ve töreni de gösteriye dönüştürdü ancak büyü erken bozuldu.

Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlanan Arda Güler, 14 Ağustos'ta sağ dizinden ameliyat oldu ve eylüle kadar sahalardan uzak kaldı. İyileştikten sonra sahaya çıkması merakla beklenen Arda Güler 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlandı ve Real Madrid macerası kısa sürede kabusa döndü. Milli futbolcu yeni takımıyla ilk maçına ancak 6 Ocak 2024'te Arandina karşısında çıkabildi.

BİLE BİLE LADES Mİ? Usta gazeteci Attila Gökçe, 2 Ağustos'ta Milliyet'te yazdığı köşe yazısında aslında Arda Güler'in menisküs sakatlığının sürpriz olmadığını yazıyordu. Mart 2023'te A Milli Takım kampında bulunan Arda'nın TFF Sağlık Kurulu'na 'Dizimde hafif bir menisküs sorunu var, yüzde 60 kapasiteyle oynayabiliyorum' dediğini aktaran Gökçe, tıp otoritelerinin genç oyuncunun ameliyat olması yönünde ısrarlı tavsiyeler verdiğini dile getirdi.

SAKATLIKLAR TESADÜF MÜ? Yunus Emre Konak'ın da Brentford'a transferi sonrasında akıllara yaşanan bu sakatlıkların tesadüf olup olmadığı geldi. Hakim anlatı, Türkiye'deki idman seviyesinin, Avrupa'nın gerisinde olduğu yönünde olsa da uzmanlar bu sakatlıkların birkaç nedeni olabileceğini dile getiriyor.

YETERLİ BESLENEMİYORLAR Futbolcuların alt gelir düzeyindeki ailelerden gelmesi, profesyonel futbola aday sporcunun alması gereken protein ve vitamin miktarlarının altında kalmasına yol açabiliyor. Protein seviyesi yüksek ürünlerin, alt gelir seviyesi için pahalı olması, profesyonel futbola aday gençlerin gelişimini de kötü etkiliyor.

FUTBOLA GEÇ BAŞLIYORLAR Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde futbola başlama yaşı 3-4'lere kadar inmiş durumda iken Türkiye'de profesyonel futbola aday çocuklar ise futbola daha geç başlıyor. Yapılan çalışmalara göre Türkiye'de doğan bir futbolcu adayı, 17 yaşına gelene kadar İngiltere'deki rakibinden bin 740 saat, Fransa'daki rakibinden bin 532 saat, İspanya ve Almanya'daki rakiplerinden 700 saat daha az süre antrenman yapıyor.

TÜFAR'ın araştırmasına göre U12 yaş grubunda faal oynayan bir İspanyol çocuk, Türkiye'de oynayan çocuğa göre bir yılda en az 17 resmi maç fazla yapıyor. A TAKIM ANTRENMAN SEVİYESİ DÜŞÜK Süper Lig, Avrupa'nın en yaşlı üçüncü ligi durumunda. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden sonra yaş ortalaması en yüksek lig olan Türkiye'de A Takım idmanlarının seviyesi de buna göre şekilleniyor. Yaş ortalaması yüksek çok sayıda oyuncuyu A Takım kadrolarında bulunduran kulüpler, antrenman düzeyini de bu oyuncuları sakatlıklardan korumak üzerine şekillendirirken fiziken daha yoğun antrenman gereksinimi duyan genç futbolcular ise ekstra çalışmalar yapmak durumunda kalıyor. AVRUPA'DA FUTBOLCUNUN SINIRINI 'ZORLAMAYI' SEVEN ANTRENÖRLER DE MEVCUT Sakatlıkların diğer bir boyutu ise Avrupa'daki kulüplerin bazılarının futbolculara yaklaşımı. Uzmanların aktardığına göre Avrupa'daki bazı antrenörler, yatırım yaptıkları genç futbolcuların fiziksel defektlerini erkenden tespit edebilmek ve bunu düzeltmek adına oyuncunun sınırlarını zorlamayı tercih ediyor. Yeni transfer edilen oyuncunun ileride daha uzun sürebilecek sakatlıklar yaşamasını engellemek adına kulüpteki ilk günlerinde onu zorlayarak anatomisindeki zayıf noktanın tespitini yapmak, devamında tedavi etmek ve uzun sürede o bölgeyi daha da güçlendirme yapabiliyorlar.