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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin İpsala ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:52
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        İlçe genelinde 2 bin 526 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Kurtuluş Ortaokulu ve Paşaköy İlkokulu'ndaki törenlere katılan Kaymakam Ömer Sevgili, öğrencilere karnelerini verdi.

        Öğrencileri tebrik eden Sevgili, güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

        - Keşan Otogarı yenileme çalışmaları

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe otogarı yenileme çalışmaları kapsamında ihaleye çıkılacağını bildirdi.

        Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye yakışır bir otogarın yapılacağını belirtti.

        Güzel bir proje hazırlandığını aktaran Helvacıoğlu, "İhale aşamasına getirdiğimiz otobüs terminalimizin projesi hazır. Aynı bina çatısı altında, lokanta, büfe, yazıhane ve tuvaletlerin yenileceği projemizi ihaleye çıkıyoruz. Şehrimize gelen misafirlerimizi prestijli bir otogar ile karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

        - İlçe Emniyet Müdürü Yalçın'a ziyaret

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

        Emniyet Müdürü Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

        Helvacıoğlu da emniyet müdürlüğü ekiplerinin ilçenin huzuru ve güvenliği için görev yaptığını belirterek Yalçın'a çalışmalarında kolaylık diledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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