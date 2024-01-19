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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "kuvvetli fırtına" uyarısı!

        İstanbul Valiliği'nden "kuvvetli fırtına" uyarısı!

        İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:06
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        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
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        İstanbul Valiliğince, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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        Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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