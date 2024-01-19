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        Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:02 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:02
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren de genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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