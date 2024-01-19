Bursa'da lodos çatıları uçurdu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle uçan bir binanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü, 3 araç zarar gördü
DHA'nın haberine göre olay, Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak’ta meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle, bir inşaat firmasına ait binanın saç çatısı uçtu.
5 metre uzunluğundaki çatı, binanın yanından bulunan yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü.
Çatının altında kalan 3 araçta hasar meydana gelirken, çatı, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.