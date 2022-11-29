'Cuma indirimleri enflasyonu aşağı çekecek' 0:00 / 0:00

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Kasım ayında art arda gelen indirim kampanyaları hem organize perakende sektörü hem de tüketici için fırsata dönüştü. Cazip indirim kampanyaları ile markalar stoklarını eritirken tüketiciler de çok uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını giderme imkânı buldular.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ocak-ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yaklaşık 40 milyon turistin de katkısı ile organize perakende sektörünün verimli bir 10 ay geçirdiğini bildirdi. Turist sayısının azaldığı kasım ayının da indirim kampanyaları sayesinde hareketli geçtiğini belirten Öncel, şöyle devam etti:

ADETLERDE DE ARTIŞ OLDU

“Hazır giyim, kozmetik, ev eşyası ve elektronik başta olmak üzere birçok kategoride kasım ayı boyunca çok cazip indirim kampanyaları düzenlendi. Marketler özellikle kozmetik ve temizlik ürünlerinde ‘bir alana ikincisi bedava’ uygulamaları ile tüketicilere kolaylıklar sağladı. İhtiyaç sahipleri için büyük bir fırsata dönüşen indirimler sayesinde kasım ayının büyük bölümünde hem fiziki hem de online mağazalarımız yoğun bir alışveriş trafiğine sahne oldu. Kasım ayı cirolarında önemli ölçüde büyüme kaydeden markalarımızın satış adetlerinde de artış oldu. Kasımdaki alışveriş yoğunluğu online satışlarla ilgili aldığımız ilk verilerde de net bir şekilde görülüyor. BMD üyesi AKINON’un 124 markamızın online satışları üzerinden derlediği verilere göre, kasım ayında e-ticaret ciroları 2021’in aynı ayına göre yüzde 165 artış gösterdi. Bu yıl ‘Efsane Cuma’ 25 Kasım’a denk geldi. 25 Kasım Cuma günü cirolarda 18 Kasım Cuma’ya göre yüzde 184 artış kaydedildi. ‘Efsane Cuma’ haftasındaki artış ise bir önceki yıla göre yüzde 132 oldu. Özetle söylemek gerekirse kasım ayı indirimleri hem stoklarını eritmek isteyen markalar hem de ihtiyaçlarını daha düşük bütçelerle gidermek isteyen tüketiciler için büyük bir fırsata dönüştü. Markalarımız kasım indirimleri ile enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkı sundu. İndirimler sayesinde gıda dışı perakendede kasım ayı enflasyonunun düşeceğini öngörüyoruz.”