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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamEge İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi, ihracatçılara desteğin artırılmasını istedi
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Eskinazi: İhracatçılara sağlanan nakdi ve vergisel teşvikler daha da önemli hale geldi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ortalama ihraç fiyatını yukarı taşımak için devlet desteklerinin artırılmasını talep etti. Eskinazi, "İhracatçılara sağlanan nakdi ve vergisel teşvikler günümüz koşullarında daha da önemli hale geldi. Bu çerçevede ihracatçılara sağlanan nakdi desteklerin tutar olarak artırılması yanında yeni ve daha kolay erişilebilir destek unsurları da ihdas edilmelidir." dedi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi, ihracatçılara desteğin artırılmasını istedi
AA

Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatının son yıllarda 1,6 dolar ortalamadan, 1,1 dolara düştüğünü kaydetti.

İhracatçılar olarak 2021'de Türkiye'ye 200 milyar dolar döviz kazandırmayı amaçladıklarını ve bu nedenle desteklerin artırılması gerektiğini savunan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından ihracatçılara farklı başlıklarda sağlanan devlet destekleri için 2021 yılında 4,1 milyar lira bütçe ayrıldı. Ancak yılın ilk dört ayında söz konusu desteklerin toplam tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında azalarak 367 milyon lira olarak gerçekleşti. Devlet yardımları süreçlerinde henüz hakkedişleri ödenmeyen ihracatçılara ödemeler hızlandırılabilir. Bu noktada yeni uygulanmaya başlanan Destek Yönetim Sistemi (DYS) süreçleri hızlandırmak için etkin bir şekilde kullanılabilir. İhracattan elde ettiğimiz dövizin yüzde 1'inin ihracatçılara devlet desteği olarak dönmesini uzun yıllardır talep ediyoruz. Pandemi döneminde bu talebimizin yerine getirilmesi daha acil hale geldi."

Türkiye ekonomisi açısından döviz gelirlerinin artırılması ihtiyacının hem konunun uzmanı iktisatçılar hem de Hükümet tarafından yoğun bir şekilde ifade edildiğini belirten Eskinazi, şunları aktardı:

"İhracatçılara sağlanan nakdi ve vergisel teşvikler günümüz koşullarında daha da önemli hale geldi. Bu çerçevede ihracatçılara sağlanan nakdi desteklerin tutar olarak artırılması yanında yeni ve daha kolay erişilebilir destek unsurları da ihdas edilmelidir. Tarımsal ürün ihracatında birim başına sağlanan nakdi destek tüm sektörlere yaygınlaştırılabilir. Bunun yanı sıra ihracatçılara yönelik halihazırda sağlanmış olan vergisel teşviklere ilave tedbirler geliştirilebilir. Örneğin gerçek kişilere, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacıları aracılığıyla elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'sini gelir vergisi matrahından indirebilme imkanı veren mikro ihracat desteğinin kapsamı tüm ihracatçıları kapsayacak şekilde genişletilebilir."

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