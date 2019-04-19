Kuşak Yol Projesi Önemli Fırsat

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen ve EİB hizmet binasında gerçekleştirilen “Hedef Pazar: Çin” seminerine, Çin ile ticaret konusunda yetkin isimlerden oluşan bir konuşmacılar katıldı. EİB üyelerinin yoğun ilgisi ile gerçekleşen etkinlikte Ticaret Bakanlığı Asya - Pasifik Daire Başkanı Hakan Akgün, Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü ve TÜSİAD Çin Network Üyesi Halil İbrahim Topal, Çin Halk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren “Bazaar Park”ın kurucusu LUO Ke, ICBC Bankası Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halit Döver ve Geçmiş Dönem T.C. Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mustafa İlker Özdem katıldı.



“Dış Ticaret Açığını Çin ile Kapatabiliriz”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi “Çin, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 17. Sırada. 2018 yılında 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Çin’e ihracatı ise; 295 milyon dolar oldu. Çin’den yaptığımız ithalatımız ise; 20,8 milyar dolar seviyesinde. Yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Bu dış ticaret açığını kapatmak için Çin pazarına yoğunlaşmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.



“Çin Timi” çalışmalarına başlayacak

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Mart ayı içerisinde “Çin Timi” oluşturduklarını ifade eden Eskinazi, bu grupta görevli EİB personelinin 2019 yılı boyunca mesaisinin büyük bölümünü Çin pazarına yönelik etkinliklerin planlanması için harcayacaklarını belirtti. Ayrıca, ihracatı artırmak için Çin Pazarlama A.Ş kurma planlarını açıklayan Eskinazi, Ege Bölgesi’nde yetişen zeytin, zeytinyağı, yaş meyve sebze, kuru meyve, su ürünleri ve hayvansal mamuller, hububat, bakliyat, baharat ve birçok lezzetin Çin’de alıcı bulabileceğine inandıklarını bu ürünlerin ihracatı için gerekli iletişimin tek elden sağlayabilmek için talep edecek Birlik ve firmaların katılımı ile “Çin Pazarlama A.Ş” kurma isteğinde olduklarını ifade etti.



Çin, Türkiye için En Önemli Potansiyel Pazar

Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Daire Başkanı Hakan Akgün, Türkiye'nin 2,9 milyar ihracat 20,7 milyar dolar ithalat yaptığı Çin pazarına mermer, traverten, krom gibi ürünlerde ihracat yapılabildiğini belirtti.

Çin pazarının Türkiye için en önemli potansiyel pazar olarak dikkat çektiğine işaret eden Akgün, "Çin'e yaptığımız ihracatın yüzde 80'ine baktığımızda onlar aldığı için biz satmış görünüyoruz. Bu kompozisyonu çok rahat değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Daha üst potansiyele çıkabilmenin önünde engel olarak çeşitli faktörler tespit ettik. Bir ticaret eylem planı hazırladık." şeklinde konuştu. Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü ve TÜSİAD Çin Network Üyesi Halil İbrahim Topal ise Çin ihracatçılara Çin iş kültürü hakkında bilgi verdi. Çinde faaliyet gösteren “Bazaar Park”ın kurucusu LUO Ke, katılımcılara Çinlilerin Türkiye'ye ve Türk ürünlerine ve olan ilgisini aktardı ve deneyimlerini paylaştı.

Kuşak Yol Projesi Önemli Fırsat

Kuşak yol projesi ile Çin’in barışçıl bir büyümeyi planladığını söyleyen ICBC Bankası Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halit Döver ise “Çin ile yapılacak çok iş var. İhracat edilecek çok ürünümüz var. Bunun yanı sıra Çinli üreticilerin bizim ülkemize gelerek yatırım yapacağı sektörler var. Çin, kuşak yol projesi ile barışçıl bir büyümeyi planlıyor Çin. İşbirliği yaptığı ülkenin refahına da katkı yapmak istiyor. Aslında bakarsanız Türkiye olarak Çin’e henüz hak ettiği değeri veremiyoruz. Bunu sağlamalıyız.” şeklinde sözlerini sürdürdü.



Çin’i Pazar Pazar Hedeflemeliyiz

Geçmiş Dönem T.C. Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mustafa İlker Özdem ise Çin’in ihracatçılar için tek bir pazar gibi görüldüğünü ancak yüz ölçümü ve nüfus büyüklüğünden dolayı böyle bakmanın çok doğru olmadığını ifade etti. 9.5 milyon km2 yüz ölçümlü ve 1,4 milyar nüfuslu ülkenin her bölgesine ayrı ayrı bakmayı ve ona göre hedef pazarları ve stratejileri belirlemenin gerekli olduğunu söyleyen Özdem, Çin’de Türk malına karşı negatif bir bakış olmadığını, ancak kendimizi daha fazla tanıtmamız gerektiğini belirtti. Bazı gıda ürünlerinde karantina ve denetim uygulamaları bulunduğunu ifade eden Özdem, işlenmiş tüm gıda ürünlerinin karantina uygulaması olmaksızın Çin’e ihraç edilebildiğini vurguladı.