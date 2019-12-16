Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemEhliyet yenileme son gün ne zaman? Randevu nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nele

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Randevu nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme son gün tarihi, ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler tarafından araştırılıyor. Peki, ehliyet yenileme randevu nasıl alınır? İşte ehliyet yenileme işlemi ile ilgili detaylar...

ehliyet yenileme son gün

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca araç kullanıcısının ehliyet zorunluluğu bulunuyor. Peki, ehliyet yenilemek için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir?

Ehliyetinizi yenilemek ya da ehliyet almak için nereye başvurmak gereklidir?

Sürücü belgesi almak için artık randevu almak zorunda değilsiniz fakat bu durumda çok erken bir saatte gitmeniz gerekiyor. Çünkü randevu alan vatandaşlara öncelik tanınmakta ve aradaki boş saatlerde randevusuz gelen vatandaşlara sıra verilmektedir. Randevusuz başvurmanız halinde işlem yapamadan geri dönme riskinizin olduğunu da sakın unutmayınız ve randevu almadan başvurunuzu yapmamanızı öneririz.

Ancak sürücü belgesi alacak ya da yenileyecek olan vatandaşlar randevu işlemlerini iki yöntem ile kolayca yapabiliyorlar. Ehliyet yenilemek için randevu alma işlemlerinizi ister internet üzerinden, isterseniz de, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden alabilirsiniz. Yeni ehliyet almak isteyenler online olarak aşağıda belirttiğimiz linkten Nüfus Müdürlüğü'nün randevu sistemine giriş yapabilirler ve randevularını alabilirler. Eskiden sadece karakollardan alınan Ehliyetler artık Nüfus Müdürlüklerinden de alınabiliyor.

https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al

  • Yukarıda ki sayfayı ziyaret ediniz. Nüfus Genel Müdürlüğünün Resmi sayfasıdır.
  • Bu linke girdikten sonra anasayfadan Sürücü Belgesi Randevu al sekmesine tıklayın ve sonra çıkan bilgi notunu okuyup anladığınızı onaylamanız gereklidir. Ardından çıkan bilgi formunu dikkatli bir şekilde okuyup doldurmanız gereklidir.
  • Daha sonraki sayfada il ve ilçe seçimi gelecektir.
  • En çok dikkat etmeniz gereken yer burası. Ailenizde başka bir kişi içinde randevu alabilirsiniz. Almak istediğiniz kişi için (+) EKLE seçeneğine tıklayınız.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir. 

  • Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
  • Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)
  • Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
  • Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

Ehliyet yenileme ücreti 2019 yılı için nedir?

  • Eski tip ehliyet belgelerini çipli olarak yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL  = 15 TL’dir.
  • Eski tip ehliyetlerini kaybeden ya da çaldıranların yeni ehliyet çıkarma ücreti: Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL  = 15 TL’dir 
  • 2019 yeni tip ehliyet belgesini herhangi bir sebepten dolayı yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti: 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli: 166 TL = 196 TL
  • Not: Yeni döneme ait çipli sürücü belgesini herhangi bir sebeple yenilemek isteyenlerin yani soyadı değişikliği, yıpranma, kayıp, çalıntı, vs. gibi işlemler için ödeyecekleri ücretlerdir. Toplamda 196 TL'dir.

Ehliyet değiştirmede son tarih ne zaman?

2017 yılı sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenlemeyle yeni çipli kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi ve gözler şimdi sürenin ne zaman biteceği tarihte. Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan son başvuru süresi ise 31 Aralık 2020'de doluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HABERİ! Doğa Koleji yeni sahibi kim? Doğa Koleji'nden açıklama geldi mi?
GÜNDEMDoğa muamması! Kritik gün...
MEB'den 'Suriyeli öğretmen ataması' iddialarıyla ilgili açıklama
GÜNDEMMEB'den 'Suriyeli öğretmen' ataması açıklaması
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: Yabancı terörist sınır dışı edildi
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Antalya'da feci kaza! 3 ölü kişi öldü, 2 kişi yaralandı
GÜNDEMAntalya'da feci kaza!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi araç ihalesi iptal edildi
GÜNDEMİBB araç ihalesi iptal
Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama
GÜNDEMBakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin ...
Necip Hablemitoğlu'nun suikasttan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEMHablemitoğlu'nun son anları
TBMM'de en uzun oturum gerçekleşti
GÜNDEMMeclis'te rekor kırıldı
İYİ Parti'den "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"
GÜNDEMİYİ Parti'den "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine ...
Af yasası SON DURUM! Af yasası ceza indirimi son dakika bugün! 16 Aralık genel af yasası
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2019

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X