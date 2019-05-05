Ege İhracatçı Birliklerinin ocak-nisan dönemindeki ihracatı yüzde 2'lik düşüşle 4 milyar 419 milyon dolardan, 4 milyar 339 milyon dolara indi. EİB, son bir yıllık dönemde ise; yüzde 5'lik ihracat artışıyla 12 milyar 656 milyon dolardan, 13 milyar 237 milyon dolara çıktı.

SANAYİ, TARIM VE MADENCİLİK SEKTÖRLERİNİN HEPSİNDE İHRACAT ARTTI



Egeli ihracatçılar, nisan ayında sanayi ürünleri ihracatını yüzde 6'lık artışla 607 milyon dolardan, 641 milyon dolara çıkarırken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 1'lik artışla 376 milyon dolardan, 380 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 2'lik artışla 80.2 milyon dolardan 81.7 milyon dolara tırmandı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 6'sı, 2018 yılı nisan ayına göre ihracatlarını arttırmayı başarırken, 6'sı geçtiğimiz nisan ayı performansını yakalayamadı.

DEMİR-ÇELİK İHRACATI ZİRVEYE ABONE OLDU



Tüm dünyayı demir ağlarla ören Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılının geride kalan 4 aylık döneminde de EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliği arasında zirvede yerini aldı. EDDMİB, 2018 yılı Nisan ayında 128 milyon dolar olan ihracatını, 2019 yılı nisan ayında yüzde 11'lik artışla 143 milyon dolara çıkardı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise; 101 milyon dolarlık ihracat tutarıyla demir-çelik sektörü ile birlikte zirve ortağı oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 82 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, dördüncü basamağın sahibi 81,7 milyon dolarlık ihracatla Ege Maden İhracatçıları Birliği oldu.

MOBİL KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 22 ARTTI



Nisan ayında ihracatını yüzde 4 arttıran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 68,4 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 22'lik ihracat artış hızıyla 59 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmayı başardı. İhracatını yüzde 11 arttıran Ege Tütün İhracatçıları Birliği 58,9 milyon dolarlık ihracat tutarına erişirken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 2'lik ihracat artışıyla 57,1 milyon dolar ihracatı kayda aldı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin nisan ayındaki ihracatı 38 milyon dolar olurken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 19 milyon 956 bin dolarlık ihracata imza attı. Nisan ayında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 13,4 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 9 milyon 975 bin dolar dövizi ülkemize kazandırdı.

ESKİNAZİ: KÖTÜ GİDİŞE DUR DEDİK



2019 yılının ilk çeyreğindeki ihracat düşüşüne nisan ayında 'dur' dediklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, artık trendinin 2019 yılının kalan 8 aylık döneminde de devam edeceğine inandıklarını, 2019 yılı sonunda 15 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak için inovasyon, AR-GE ve Tasarım odaklı çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.