Türkiye’nin ve dünyanın ilk sanal gıda fuarı THE FOURCE için düzenlenen dijital basın toplantısında THE FOURCE tüm detaylarıyla tanıtıldı.

Covid-19 salgınının yaşamın her alanındaki köklü değişiklikleri de beraberinde getirdiğine değinen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ciddi biçimde sekteye uğrayan günlük hayatın yanı sıra küresel ticaretin de durma noktasına geldiğini ifade etti.

Küresel ölçekte yaşanılan bu salgının gıda ve tarım sektörlerinin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunun farkına varılmasını sağladığına değinen Eskinazi “Pandemi sonrasında Türkiye’nin ihracatı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 10,9 düşerken, tarım ürünleri ihracatının aynı dönemde yüzde 4,8 artış gösterdi. Türkiye’nin ihracatını gıda ve tarım sektörlerinin ayakta tuttu. THE FOURCE, çağın sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirecek. Dünyanın dört bir yanındaki gıda sektörü paydaşlarına erişim sağlayan, yeni nesil bilgi, ticaret ve uluslararası gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olacak” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de fuarla ilgili “Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin destekleriyle düzenleyeceğimiz bu ilk sanal gıda fuarımızın temasını Anadolu olarak seçtik. Ülkemizin kültürel açıdan eşsiz, verimli topraklara sahip 7 bölgesinden gelen değerli ham maddeleri, farklı lezzetleri ve katma değerli ürünlerini ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyadan üreticileri, alıcıları, distribütörleri, perakendecileri, şefleri, restoran ve otel zincirlerini, kısacası gıda habitatında yer alan tüm oyuncuları buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Kuru meyve sektörünün ihracat performansını da özetleyen Başkan Celep, "Kuru meyve sektörümüz yıllık 1.5 milyar dolar ihracatı ülkemize kazandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı ürünler listesinde yer alan kuru meyve sektörünün lokomotif ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde, 2019/20 sezonunu 1 milyar 5 milyon dolar ihracat rakamıyla geride bıraktık. Kuru üzüm ihracatımız 510 milyon dolar olurken, kuru kayısı ihracatı 253 milyon dolara ulaştı. Kuru incir ihracatından elde ettiğimiz döviz miktarı ise; 241 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti. THE FOURCE Fuarı ile bağışıklık sistemini güçlendiren kuru meyve ürünlerinin ihracatının artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

TERCİ: İHRACATTA 600 MİLYON DOLARI AŞTIK

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, pandemi döneminde en çok tercih edilen ürünlerin bitkisel yağlar, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, bulgur, makarna ve un olduğunu belirtirken, Ocak - Eylül dönemi ihracat rakamlarının da yüzde 37,8’lik artışla yaklaşık 390 milyon dolara çıktığını, son bir yıllık ihracatlarının ise 600 milyon doları aştığını ifade etti. THE FOURCE fuarının yabancı alıcılara ulaşmak için çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Terci “Fuarla birlikte ihracat rakamlarımızı daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı; pandemi döneminde antioksidan sağlıklı gıdaya olan talep artışının başta kekik, defne, adaçayı, biberiye gibi odun dışı orman ürünleri ihracatına olumlu etki ettiğine işaret etti. Yağcı “Ege Bölgesi odun dışı orman ürünleri ihracatında lider konumda. 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde odun dışı orman ürünleri ihracatımız yüzde 19’luk artışla 97,7 milyon dolardan, 116 milyon 100 bin dolara yükseldi. En çok ihraç ettiğimiz ürünler ise kekik, defne, adaçayı oldu. THE FOURCE ile odundışı orman ürünleri ihracatında 2020 yılı sonunda 200 milyon doları hedefliyoruz. Kekiğin, antioksidan özelliği nedeniyle talep artışının devam edeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparak kekik üretim alanlarını genişletmek istiyoruz. İlk etapta 25 bin ton, sonrasında 40 bin ton kekik üretim altyapısına kavuşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Pandeminin tarımın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı” tespitinde bulunan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü olarak pandemi döneminde insan üstü bir gayretle üretime ve ihracata devam ettiklerini, bu sayede gıda krizi yaşanmadığını anlattı.