60 yıldan uzun süredir peynir sektöründe yer alan Ekici Peynir’in yeni genel müdürü Burçin Ekici oldu.

2005 yılında 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Burçin Ekici, İngiltere’de M.L.S. International College’da yönetim ve pazarlama eğitimi aldı.

2007 yılında Ekici’nin pazarlama departmanında göreve başlayan Burçin Ekici, ardından satış departmanında 3 yıl boyunca zincir mağazalar satış müdürü olarak görevine devam etti. 2014’ten bu yana satış direktörlüğünü yürüten Burçin Ekici, Haziran 2019 itibariyle Ekici Peynir Genel Müdürü oldu.

Antalya Sanayici ve İş adamları Derneği ve Antalya OSB TEKNO Park Yönetim Kurulu üyesi olan Burçin Ekici, Ekici Ailesi’nde üçüncü kuşağı temsil ediyor.