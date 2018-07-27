Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi’nde ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Balcı, ekmek fiyatının yüzde 15 zamlanacağını duyurdu. Fiyat artışının yürürlüğe girmesinin bir ayı bulacağını belirten Balcı, illere göre artış oranı farklılık gösterebileceğini, bazı illerde daha düşük oranda artış yaşanabileceğini ancak hiç bir ilde artışın yüzde 15'i, fiyatın da kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyeceğini belirtti.

ENFLASYONA ETKİSİ NE OLUR

Ekmek fiyatları enflasyona etkisi nedeniyle ekonomistler tarafından yakından izleniyor. Yapılan hesaplamaya göre, yüzde 15 zam manşet enflasyona yaklaşık 0.3 puan artırıcı etki yapacak.

TÜİK verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin enflasyon sepeti içindeki ağırlığı yüzde 23 ekmeğin ağırlığı ise yüzde 2.1 seviyesinde bulunuyor.

Tüketici fiyatları haziranda yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesinde bulunuyor. TL'deki değer kaybı ve enflasyonu etkileyen her gelişme piyasalarda yakından izleniyor.

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