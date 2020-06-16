Bugün altın fiyatları ne kadar?

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde konuştu.Ekonomik toparlanmanın zamanlamasına ve gücüne ilişkin ciddi belirsizlik olduğunu belirten Powell, faizlerin ekonomi düzelene dek sıfır seviyesi yakınında tutulacağını tekrarladı. Belirsizliğin önemli kısmının salgının seyrinden kaynaklandığını vurgulayan Powell ''Toplum salgınla ilgili güvende hissetmediği sürece tam bir toparlanma olası değil'' dedi.

'EKONOMİYİ DESTEKLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ ARACI KULLANMAYA HAZIRIZ'

Ekonomik aktivitenin hala pandemi seviyesinin altında olduğunu belirten Powell,Fed'in toparlanma için tüm araçları kullanmaya bağlı olduğunu söyledi. Powell, bazı son verilerin dengelenme ve ılımlı yükselişe işaret ettiğini ifade etti.