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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri: Bakan Bolat: “Her alanda tüketici haklarının korunması önemli”: Habertürk’e Tüketici Özel Ödülü

        29. Geleneksel Tüketici Ödülleri: Bakan Bolat: “Her alanda tüketici haklarının korunması önemli”: Habertürk’e Tüketici Özel Ödülü

        Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu. Törene katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicinin korunması için yürütülen çalışmaları anlattı. "Güçlü tüketici Türkiye'nin teminatıdır" dedi. Törende Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör ve Bloomberg HT Muhabiri Burak Karagöz Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü. Habertürk Ankara

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Habertürk'e Tüketici Özel Ödülü

        : 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Bakan Bolat, tüketicinin korunması ve piyasanın gözetimi için yapılan çalışmaları anlattı. Törende Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör ve Bloomberg HT Muhabiri Burak Karagöz Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü.

        “BİLİNÇLİ TÜKETİCİ GÜÇLÜ EKONOMİNİN TEMİNATIDIR”

        Bilinçli ekonomi için bilinçli tüketiciye dikkat çeken Bolat, “Bilinçli tüketici güçlü ekonominin teminatıdır. Sağlıklı bir ekonominin de temeli bilinçli tüketim ve bilinçli tüketicilerden geçmektedir. Bugün Türkiye ekonomisi 1.7 trilyon dolarlık milli geliri ve 18.300 dolarlık kişi başına milli geliri ulaştı ise tüketicinin de gücü yönlendirmesi ve bilinçli tüketiminin bunda çok büyük faydası vardı. Her alanda tüketici haklarının korunması önemli. Güçlü bir şekilde korunan tüketici gelişen Türkiye'nin teminatıdır buna inanıyoruz ve bundan sonra da tüketici haklarını koruyacak yeni uygulamalarla da vatandaşlarımız tüketim noktasında koruyacak tedbirleri almaya devam edeceğiz.” dedi.

        "YASA DIŞI BAHSE REKLAM YASAĞI GELDİ"

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        Bolat, “Ürünlerdeki güvensizlik oranı etkin çalışmalarımızla hem tüketicilerimizin bilinçli tüketimi ve uyarıları ve yaptıkları denetimlerle hem Bakanlığımızın çalışmalarıyla yüzde 32'den yüzde 1'e kadar gerilemişti bu büyük bir başarı. Servis ücreti kuver masa ücreti gibi normalde fiyatı dahil olmaması gereken ödemeleri ortadan kaldırdık. Yasa dışı bahis kumar oyunlarına yönelik reklam yasaklarını genişlettik yasa dışı şans oyunları yasak kapsamına alındı.” diye konuştu.

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