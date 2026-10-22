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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de 32 restorana ulaştı

        ABD'de 32 restorana ulaştı

        ABD'de restoran işletmeciliği yapan Hakkı Akdeniz, 2005'te katıldığı ilk pizza yarışmasında 87'nci sırada yer alırken, 2010'da kazandığı şampiyonlukla tanınırlığını artırdı. Akdeniz, bugün ABD'de farklı konseptlerde toplam 32 restoranla faaliyet gösteriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'de 32 restorana ulaştı

        Diyarbakır’da çocuk yaşta pidecide çalışarak mutfakla tanışan Hakkı Akdeniz, kariyerini Kanada ve ABD’de sürdürdü. Pizza hazırlamanın yanı sıra hamurla yaptığı akrobatik gösterilere yönelen Akdeniz, 2005 yılında pizza yarışmalarına katılmaya başladı.

        İlk yarışmasında 87’nci olan Akdeniz, bu sonuçla yetinmeyerek çalışmalarını sürdürdü. Hamur gösterilerine yoğunlaşan Akdeniz, farklı yarışmalarda elde ettiği derecelerle adını duyurmaya başladı.

        2010’DA GELEN ŞAMPİYONLUK KARİYERİNİ DEĞİŞTİRDİ

        Akdeniz’in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2010 yılında pizza yarışmasında kazandığı şampiyonluk oldu.

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        Şampiyonluğun ardından sektörün önemli yayınlarından PMQ dergisinin kapağında yer alan Akdeniz, daha geniş bir çevrede tanınmaya başladı. Yarışmada elde ettiği başarı ve kazandığı ödül, ilk işletmesinin giderlerini karşılamasında da önemli rol oynadı.

        Akdeniz, şampiyonlukla birlikte artan tanınırlığını restoran işletmeciliğine de taşıdı.

        İLK DÜKKÂNDAN 32 RESTORANA

        Akdeniz, 2009’un sonunda Manhattan’ın Lower East Side bölgesinde ilk pizza dükkânını açtı. İşletmesinin ilk döneminde müşteri sayısını artırmak ve giderlerini karşılamak için mücadele eden Akdeniz, zamanla restoran ağını genişletti.

        İşletmeleri daha sonra Champion Pizza markası altında faaliyet göstermeye başlayan Akdeniz, pizza restoranlarının yanı sıra farklı konseptlerde de yatırımlar yaptı.

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        Eylül 2026’da yaptığı açıklamaya göre Akdeniz’in ABD’de toplam 32 restoranı bulunuyor. Bu işletmelerin 23-24’ünü pizza restoranları oluştururken, New York’ta restoran ve lounge konseptiyle hizmet veren Mira NYC de işletmeleri arasında yer alıyor.

        PİZZA GÖSTERİLERİNDE ULUSLARARASI BAŞARI

        Akdeniz’in restoran işletmeciliğinin yanı sıra pizza hamuruyla yaptığı akrobatik gösteriler de kariyerinin önemli bir parçasını oluşturdu.

        İlk yarışmasında 87’nci sırada yer almasına rağmen çalışmalarını sürdüren Akdeniz, 2010’da şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı, restoran işletmeciliğinde marka bilinirliğinin artmasına da katkı sağladı.

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        #Hakkı Akdeniz
        #ABD
        #RESTORAN
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