Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.220,37 %-3,08
        DOLAR 49,7376 %0,21
        EURO 55,8115 %0,03
        GRAM ALTIN 6.422,35 %-0,04
        BITCOIN 81.762,00 %0,73
        FAİZ 39,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 86,57 %-0,72
        GBP/TRY 66,6437 %-0,04
        EUR/USD 1,1213 %-0,03
        BRENT PETROL 110,36 %1,16
        ÇEYREK ALTIN 10.500,54 %-0,04
        Haberler Ekonomi Enerji ABD'den rüzgar türbini ithalatına yönelik 'ulusal güvenlik' düzenlemesi

        ABD'den rüzgar türbini ithalatına yönelik 'ulusal güvenlik' düzenlemesi

        ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar türbinleri ile bunların parça ve bileşenlerinin ithalatının "ulusal güvenliği tehdit edebileceği" gerekçesiyle yeni bir kararname imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 09:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'den rüzgar türbini ithalatına yönelik 'ulusal güvenlik' düzenlemesi

        Trump, "Rüzgar Türbinleri ile Bunların Parça ve Bileşenlerinin ABD'ye İthalatının Düzenlenmesi" başlıklı kararnameye imza attı.

        Kararnamede, ABD Ticaret Bakanlığının rüzgar enerjisi ekipmanlarının ithalatının ülkenin ulusal güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin yürüttüğü incelemenin raporunu sunduğu bildirildi.

        İncelemenin sonuçlarına göre söz konusu ürünlerin ithalatının ulusal güvenlik açısından risk taşıdığı belirtilen kararnamede, rüzgar enerjisinin güvenilmez ve kesintili bir enerji kaynağı olduğu ve ABD elektrik şebekesini daha güvenilir enerji kaynaklarından uzaklaştırdığı ifade edildi.

        REKLAM

        Kararnamede, özellikle yabancı üretimli ekipmanların siber güvenlik açıkları nedeniyle elektrik şebekesine uzaktan müdahale ve kesinti riski oluşturabileceği, türbinlerin radar sistemlerini etkileyebileceği ve ABD’nin yabancı üretime bağımlılığının arttığı kaydedildi.

        Son on yılda rüzgar türbini bileşenleri ve alt bileşenlerinin ithalatı artarken kanat gibi bazı ürünlerin yerli üretim kapasitesinin anlamlı bir şekilde artmadığına değinilen kararnamede, Ticaret Bakanlığının rüzgar enerjisi ekipmanlarının ithalatını düzenlemek için bir dizi eylem tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı.

        Kararnamede, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine, ithalat kaynaklı güvenlik risklerini azaltmak amacıyla ticaret ortaklarıyla müzakereler yürütme talimatı verilirken, görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde gelecekte ek önlemler ve tarifelerin gündeme gelebileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Fon meselesini hassasiyetle yönetiyoruz" diyen Erdoğan, "Meclis'teki yasa teklifiyle ödeme işlemleri hızlanacak. Önceliğimiz tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. İk...
        #Donald Trump
        #rüzgar enerjisi
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        7 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        7 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?