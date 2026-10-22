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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten yurt içi bilet kampanyası

        AJet'ten yurt içi bilet kampanyası

        AJet, kış sezonunu kapsayan kampanyayla yurt içi hafta içi uçuşlarda vergiler dahil 1.200 TL'den başlayan fiyatlarla 100 bin indirimli koltuk satışa sundu. Biletler, 22-23 Ekim tarihlerinde satın alınabilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        AJet'ten yurt içi bilet kampanyası

        AJet, yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış sezonunu kapsayan kampanya ile, hafta içi yapılacak yurt içi seyahatlerde biletler vergiler dahil 1.200 TL’den satışa sunuldu.

        Kampanya kapsamında indirimli biletler, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 23 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 24 Kasım 2026 – 25 Şubat 2027 tarihleri arasında hafta içi tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

        AJet’in kampanyasında 100 bin indirimli koltuk satışa çıktı. Tek yön direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler yalnızca; ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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        #AJet
        #kampanya
        #bilet
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