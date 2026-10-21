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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AK Parti'nin fon teklifine ilişkin önergesiyle bloke işlemler tasfiyeye dahil edildi

        AK Parti'nin fon teklifine ilişkin önergesiyle bloke işlemler tasfiyeye dahil edildi

        AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin verdiği önerge kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamına alındı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 22:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon teklifindeki 3. önerge kabul edildi

        AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin sunduğu önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle birlikte bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamına alındı.

        BLOKE EDİLEN İŞLEMLER DE TASFİYE KAPSAMINA ALINDI

        Teklifin 3. maddesine yönelik kabul edilen değişiklikle tasfiye kapsamı genişletildi. Böylece bloke edilen işlemlerin de tasfiye sürecine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

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