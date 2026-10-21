AK Parti'nin fon teklifine ilişkin önergesiyle bloke işlemler tasfiyeye dahil edildi
AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin verdiği önerge kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamına alındı
Giriş: 21 Ekim 2026 - 22:47 Güncelleme:
AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin sunduğu önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle birlikte bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamına alındı.
BLOKE EDİLEN İŞLEMLER DE TASFİYE KAPSAMINA ALINDI
Teklifin 3. maddesine yönelik kabul edilen değişiklikle tasfiye kapsamı genişletildi. Böylece bloke edilen işlemlerin de tasfiye sürecine dahil edilmesi kararlaştırıldı.
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