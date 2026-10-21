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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Atatürk’ün emanetinden bugüne: Kızılay Maden Suyu 100 yaşında

        Atatürk’ün emanetinden bugüne: Kızılay Maden Suyu 100 yaşında

        Kızılay Maden Suyu'nun 1926 yılında Afyonkarahisar'da başlayan tarihini ve 100 yıllık yolculuğunu konu alan belgesel, markanın kuruluş sürecini ve tarihî mirasını ele alıyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in anlatımıyla hazırlanan yapım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'ne emanet ettiği Karahisar Maden Suyu'nun geçmişini aktarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Atatürk'ün emaneti Kızılay Maden Suyu 100 yaşında

        Kızılay Maden Suyu, kuruluşunun 100. yılında köklü geçmişini ve bir asırlık birikimini özel bir belgeselle anlatıyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in anlatıcılığını üstlendiği yapım, 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Karahisar Maden Suyu’nun işletme imtiyazını dönemin Türk Kızılay Derneği olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne vermesiyle başlayan tarihî süreci konu alıyor.

        Arşiv belgeleri ve tarihsel bilgiler ışığında şekillenen belgesel, Kızılay Maden Suyu’nun bir asırlık yolculuğunu tarihçilerin değerlendirmeleri, çalışanların anlatımları ve kurum temsilcilerinin görüşleriyle aktarıyor.

        ATATÜRK'ÜN EMANETİ ASIRLIK İYİLİK

        Kızılay Maden Suyu’nun hikâyesi, Afyonkarahisar’ın Frigyalılara kadar uzanan tarihine dayanıyor. Yüzyıllardır şifalı sularıyla bilinen bölgenin doğal zenginliği, Osmanlı döneminde de toplum yararına kullanılmasıyla biliniyor.

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        19. yüzyıl sonlarında eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan Karahisar Maden Suyu’nun işletme imtiyazı, Sultan II. Abdülhamid döneminde Hamidiye (Şişli) Etfal Hastanesi’ne verilmiş ve hastanenin giderlerinin karşılanmasına destek sağlanmıştı.

        Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise farklı bir anlam kazandı. 17 Ekim 1926’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı kararnameyle Karahisar Maden Suyu’nun işletme imtiyazı, gelirlerinin insani yardım faaliyetlerine kaynak oluşturması amacıyla Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne devredildi. Böylece Afyonkarahisar’ın doğal zenginliği, nesiller boyu toplum yararına hizmet eden bir değere dönüştü.

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        İKİNCİ YÜZYILA HAZIRLANIYOR

        Belgesel, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze uzanan bu tarihî yolculuğu, üretim süreçlerindeki değişimi anlatırken, Kızılay Maden Suyu’nun bugün ulaştığı üretim gücü ve Kızılay İçecek çatısı altında geleceğe yönelik hedeflerine de yer veriyor.

        Afyonkarahisar ve Erzincan’daki maden suyu tesisleri, Adana’daki içecek üretim tesisi ve Kocaeli’ndeki Kızılay Su tesisiyle dört farklı noktada faaliyet gösteren Kızılay İçecek, maden suyundan içme suyuna, fonksiyonel içeceklerden gazoz, soğuk çay ve limonataya uzanan 29 ürünü tüketiciyle buluşturuyor.

        Yıllık yaklaşık 2 milyar şişelik üretimi ve 26 ülkeye ulaşan ihracatıyla faaliyetlerini sürdüren grup, yeni yatırımları, teknolojileri ve ürünleriyle ikinci yüzyılına hazırlanıyor.

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        Kızılay Maden Suyu’nun bir asırlık yolculuğuna ışık tutan belgeselin tamamına belgesel linki üzerinden ulaşılabiliyor.

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        #maden suyu
        #belgesel
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