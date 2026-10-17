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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat, İstanbul'daki sel mağduru esnafa nakdi destek sağlanacağını açıkladı

        Bakan Bolat, İstanbul'daki sel mağduru esnafa nakdi destek sağlanacağını açıkladı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçtiğini belirttiği sağanağın ardından selden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını duyurdu. Destek ödeneği, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliğine gönderilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 23:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde meydana gelen sel felaketinden zarar gören esnaf için 80 milyon liralık nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, desteğin esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verileceğini ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

        SELDEN ETKİLENEN ESNAFA NAKDİ DESTEK

        İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından zarar gören esnafın yanında olduklarını belirten Bakan Bolat, 80 milyon liralık destek ödeneğinin ayrıldığını duyurdu.

        Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır."

        DESTEK ÖDENEĞİ PAZARTESİ GÜNÜ GÖNDERİLECEK

        Nakdi desteğin esnafa ulaştırılmasına ilişkin takvimi de paylaşan Bolat, 80 milyon liralık ödeneğin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliğinin emrine gönderileceğini belirtti.

        Bolat, "TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

        Bakan Bolat, açıklamasının sonunda sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        FOTO: İHA

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        Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi'den sel açıklaması

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de kayıp olarak arandığı İstanbul'u vuran sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İstanbul'daki kayıp sayısının 5 değil, 4 olduğunu açıkladı

        #Ömer Bolat
        #haberler
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