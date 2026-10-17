Bakan Işıkhan duyurdu: Selden etkilenen iller için 2 bin kişi istihdam edilecek

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Felaketten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zor günleri dayanışma ve birlik ruhuyla aşmak, yaraları birlikte sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, selden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara destek olmak amacıyla İŞKUR aracılığıyla İstanbul’da 1.000, Kocaeli ve Sakarya’da 500’er kişi olmak üzere toplam 2.000 kişilik Toplum Yararına Program kapsamında tahsis yapılmıştır. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.