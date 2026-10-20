Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kripto Para
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.558,97 %1,13
        DOLAR 49,5776 %0,06
        EURO 55,6522 %0,10
        GRAM ALTIN 6.576,09 %-0,30
        BITCOIN 81.396,00 %-0,63
        FAİZ 39,54 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 91,52 %0,62
        GBP/TRY 66,2314 %0,39
        EUR/USD 1,1220 %0,06
        BRENT PETROL 108,70 %1,68
        ÇEYREK ALTIN 10.752,27 %-0,30
        Haberler Ekonomi Kripto Para Binance TR’de gram ve çeyrek altın referansıyla işlem başladı

        Binance TR’de gram ve çeyrek altın referansıyla işlem başladı

        Binance TR'nin yeni menüsü, XAUT ve PAXG işlemlerinde gram, çeyrek, yarım ve tam altın ölçülerini referans alarak işlem tutarını belirlemeyi kolaylaştırıyor. Mobil uygulama üzerinden erişilebilen menü, yaklaşık 0,0032 gram altına karşılık gelen kripto varlık miktarından başlayan işlemlere imkân tanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gram ve çeyrek altın referansıyla işlem başladı

        Binance TR, Altın Endeksli Kripto Varlıklar Menüsü’nü kullanıma sundu. Mobil uygulamanın son sürümüyle erişilebilen menü sayesinde XAUT ve PAXG çeyrek, yarım ve tam altına ilişkin yaklaşık referans miktarları üzerinden alınıp satılabiliyor. Menü, yaklaşık 0,0032 gram altına karşılık gelen kripto varlık miktarından başlayan işlemlere imkân tanırken anlık fiyatlama ve düşük komisyon avantajı sağlıyor.

        XAUT ve PAXGnin temsil ettiği altın miktarı ons esasına dayanıyor. Yeni menü, gram, çeyrek, yarım ve tam altın için yaklaşık referans miktarlarının XAUT ve PAXG karşılıklarını gösteriyor. Kullanıcılar, seçtikleri altın referansının yaklaşık XAUT veya PAXG karşılığını görüntüleyerek alım satım yapabiliyor. Ayrıca işlem yapmak istedikleri TL tutarını veya gram cinsinden referans miktarını belirleyebiliyor.

        REKLAM

        Menüde işlem gören XAUT ve PAXG, fiziki altın değil, fiyatı altına endeksli kripto varlıklardır. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ölçüleri yalnızca referans olarak kullanılmaktadır.

        Binance TR’nin bu ürünü tasarlamasının ardında, nesiller boyu süren bir alışkanlık yatıyor. Türk kullanıcılar, altın endeksli kripto varlıklarda bile değeri gram, çeyrek ve tam gibi tanıdık ölçülerle düşünmeye devam ediyor. Doğum, nişan ve düğün gibi önemli anlarda hediye edilen ve kuşaklar boyunca biriktirilen altın, Türkiye’de kendine özgü ölçü birimleriyle anılıyor.

        Bu ilgi verilere de yansıyor: BDDK’nın Mart 2026 verilerine göre, bankalardaki altın mevduatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,5 artarak 4,1 trilyon TL’ye ulaştı.

        REKLAM

        Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, yeni ürünü şöyle değerlendirdi:

        “Türkiye’de kullanıcılar altını gramla, çeyrekle, tamla düşünüyor. Ancak altın endeksli kripto varlıklarda karşılarına alışık olmadıkları ölçüler çıkıyordu. Biz de bu noktadan yola çıkarak, Türk kullanıcıların alışkanlıklarına göre tasarlanmış ilk işlem deneyimini geliştirdik. Tanıdık ölçüleri referans alan bu menüyle, altın endeksli kripto varlık işlemlerini çok daha sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu hale getiriyoruz. Ürünlerimizi tasarlarken her zaman kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını merkeze alıyoruz ve bu menü, o yaklaşımın en somut örneklerinden biri.

        REKLAM

        Bu ürün aynı zamanda Binance TR’yi kullanıcılarımızın finansal hayatına tek bir uygulamadan eşlik eden bir SüperApp’e dönüştürme hedefimizin önemli bir parçası. Yerel ihtiyaçlara yanıt veren, uyumlu ve erişilebilir deneyimler sunmaya devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi

        Kocaeli'nde çalışan ve ailesini görmek için Konya'nın Akşehir ilçesine giden 33 yaşındaki İbrahim Aktaş, F.Ş.'ye ait kıraathanede çay içtiği sırada, av tüfeğiyle gelen şüpheli H.H.Ş.'nin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. H.H.Ş. ile F.Ş. arasındaki husumet nedeniyle olayın yaşandığı öğrenildi (İH...
        #kripto varlık
        #altın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Kadim mücadelede yeni raunt