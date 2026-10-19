Borsa günü düşüşle tamamladı

Hülya Hökenek ile Hafta Sonu Ana Haber - 18 Ekim 2026

İstanbul sel felaketi sonrası Ayazağa'da yürütülen çalışmalar ve Türkiye gündemine dair sıcak gelişmeler Habertürk'te. İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Ayazağa bölgesindeki temizlik çalışmaları devam ediyor. Programda ayrıca, deprem riski taşıyan binaların tahliye süreçlerini ve Uludağ'a... Daha Fazla Göster İstanbul sel felaketi sonrası Ayazağa'da yürütülen çalışmalar ve Türkiye gündemine dair sıcak gelişmeler Habertürk'te. İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Ayazağa bölgesindeki temizlik çalışmaları devam ediyor. Programda ayrıca, deprem riski taşıyan binaların tahliye süreçlerini ve Uludağ'a erken düşen karın turizme etkilerini değerlendiriyoruz. Türkiye'nin kararlı bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadele operasyonları ve bölgedeki stratejik hamleleri mercek altına alıyoruz. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son dönemdeki çelişkili açıklamalarını ve bu söylemlerin uluslararası siyasette yarattığı yansımaları ele alıyoruz. Türkiye gündemindeki önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olun. Daha Az Göster