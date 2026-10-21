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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 20:27 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 220,5 puan azalırken toplam işlem hacmi 85,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi ise yüzde 2,92 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,02 ile sigorta oldu.

        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekim ayı tüketici güven endeksi, ABD'de de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ekim ayı tüketici güven endeksi, eylül ayı öncü göstergeler endeksi ile ekim ayı Kansas City Fed imalat sanayi aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

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