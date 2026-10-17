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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaz üretimi ikiye katlanacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaz üretimi ikiye katlanacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Türkiye Yüzyılı vizyonunun denizlerdeki karşılığı "mavi vatan"ın ilk fabrikası olduğunu belirterek, "Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğalgaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğalgazımızı kullanacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 13:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda düzenlenen "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni"ne gönderdiği video mesajda, al bayrağın renkleriyle süslenen Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ülkeye, millete hayırlı hizmetlerinin olmasını Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

        Temmuz 2024'te ilk yüzer üretim platformunu Türkiye'ye kazandıracaklarını açıkladığını, geçen yıl mayısta da ismini "Osman Gazi" olarak belirledikleri platformu Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a uğurladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün ise enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan 'mavi vatan'ın ilk fabrikasıdır" ifadelerini kullandı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi'nin 298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği, 29,5 metre derinliği ve 140 personeliyle yüzen bir enerji kalesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu vizyoner projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, platformda görev yapacak tüm personelimize başarılar diliyorum."

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #gaz
        #enerji
        #Osmangazi
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