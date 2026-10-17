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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Demir yolu işletmeciliğinde yeni dönem: İhlallere 170 bin liraya kadar ceza

        Demir yolu işletmeciliğinde yeni dönem: İhlallere 170 bin liraya kadar ceza

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca demir yolu işletmeciliğine ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle, tahsis edilen altyapı kapasitesini devreden işletmecilere 143 bin 102 lira, makinistinin ehliyet ve brövesinin aslını ibraz edemediği işletmecilere ise 85 bin 437 lira idari para cezası uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Demir yolu işletmeciliğinde yeni dönem

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, tahsis edilen altyapı kapasitesinin herhangi bir şekilde demir yolu tren işletmecileri arasında alımı, satımı, kiralanması veya başka bir yolla devri yapıldığının tespit edilmesi durumunda, tespit edilen her tren seferi için demir yolu altyapı ve tren işletmecilerine ayrı ayrı olmak üzere 143 bin 102 lira idari para cezası uygulanacak ve karar tutanağı düzenlenecek.

        ŞİKAYET ÜZERİNE MADDİ ZARAR TESPİTİNE 71 BİN 550 LİRA CEZA

        Şebeke bildirimi, kapasite tahsis süreci ve sonucu gibi alanlarda yapılan şikayete ilişkin, şikayet sahibinin maddi zararının meydana geldiğinin tespiti durumunda altyapı işletmecisi veya demir yolu tren işletmecisine 71 bin 550 lira idari para cezası verilecek ve bu alanda ceza kararı tutanağı hazırlanacak.

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        Ayrıca, "Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Bakanlığın Tren Makinist Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre de denetimlerde bir makinistin görevi esnasında ehliyetini ve brövesinin aslını ibraz edememesi halinde, makinistin görev yaptığı altyapı veya demir yolu tren işletmecisine 85 bin 437 liralık idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

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        Yönetmelik hükümlerine aykırı diğer durumlarda da her bir denetim için 170 bin 903 liralık idari para cezası karar tutanağı hazırlanacak.

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        #idari para cezası
        #demir yolu
        #Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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