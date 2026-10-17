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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 143,8 milyar lira gelir bekliyor

        Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 143,8 milyar lira gelir bekliyor

        Devlet, gelecek yıl aralarında lojman, sosyal tesis ve arazilerin de bulunduğu taşınmazların satış ve kiralarından yaklaşık 143,8 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taşınmazlardan 143,8 milyar lira gelir beklentisi

        2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlenen bilgiye göre devlet, gelecek yıl taşınmazlardan, satış ve kiralama kalemlerinde gelir elde etmeyi öngörüyor.

        Bu kapsamda, 18 milyar 647 milyon 46 bin lirası taşınmaz kiraları, 125 milyar 130 milyon 480 bin lirası taşınmaz satışlarından olmak üzere 143 milyar 777 milyon 526 bin lira gelir sağlanması bekleniyor. Bu tutar 2026 için 31,1 milyar lira olarak tahmin edilmişti.

        Gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir, 114 milyar 249 milyon 726 bin lirayla aralarında 2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin de yer aldığı "diğer taşınmaz satış gelirleri"nden elde edilmesi planlanıyor.

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        Arazi satışlarından bu dönemde 9 milyar 503 milyon 762 bin liralık gelir hedefleniyor. Taşınmaz satış gelirleri kapsamında, lojman satışlarından 1 milyar 80 milyon 482 bin lira, arsa satışlarından 296 milyon 510 bin liralık gelir öngörülüyor.

        En fazla gelir ecrimisilden

        Gelecek yıl beklenen 18 milyar 647 milyon 46 bin liralık taşınmaz kira gelirlerinin 10 milyar 945 milyon 998 bin lirasının ecrimisil gelirlerinden sağlanması hedefleniyor.

        Taşınmaz kira gelirleri kapsamında diğer önemli gelir kalemi de lojmanlar olacak. Lojman kira gelirlerinden 4 milyar 681 milyon 574 bin lira kaynak bekleniyor. Diğer taşınmaz kira gelirlerinden de 3 milyar 19 milyon 474 bin liralık gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.  

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        #lojman
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