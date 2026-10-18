Dünyada yeni elektrik ihtiyacının karşılanmasında temiz enerjinin rolü artıyor

Alparslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl bir önceki yıla göre dünyada elektrik talebinin 849 teravatsaat büyüdüğünü söyledi.

Geçen yıl temiz enerji kaynaklarından üretilen elektrikte 887 teravatsaatlik artış yaşandığını belirten Alparslan, "Bu, dünyada elektrik talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerjinin rolünün giderek güçlendiğini ortaya koydu." dedi.

Alparslan, yenilenebilir enerjinin rolünün genişlediğini vurgulayarak, bu kaynakların artık yalnızca fosil yakıtların yerini almakla kalmadığını, yeni elektrik talebinin karşılanmasında da önemli rol oynadığını aktardı.

Aynı dönemde, güneş enerjisinden elektrik üretiminin 636 teravatsaat, rüzgar santrallerinden elektrik üretiminin 205 teravatsaat arttığına işaret eden Alparslan, "Gelecek dönemde fosil kaynaklardan yenilenebilir enerjiye geçiş yalnızca güneş ve rüzgar santrallerinin üretim kapasitesindeki artışla değil, sanayi, ulaşım ve binalarda fosil yakıtlı enerji tüketiminin de elektrifikasyonuyla tamamlanacak." dedi.

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Alparslan, "Yenilenebilir enerji, sanayileşme, elektrikli ulaşım, iklimlendirme ve veri merkezleri gibi alanlardan kaynaklanan yeni elektrik talebini karşılayan temel kaynaklardan biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşım, binalar ve sanayi gibi sektörlerde elektrifikasyonun hızlanmasıyla elektrik talebinin daha da artacağına işaret eden Alparslan, "Son yıllarda rüzgar ve güneşte rekor kapasite kurulumu gerçekleşti. Rüzgar ve güneş enerjisindeki rekorların, geleceğin artan elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için daha da yukarı taşınması gerekecek." diye konuştu.

Güneş ve rüzgarın payı büyüyor

Ember ülke raporlarına göre Çin, elektrik talebinin en hızlı arttığı ülkelerin başında geliyor. Bu artışla birlikte yenilenebilir enerji, ülkenin ilave elektrik ihtiyacının karşılanmasında giderek daha fazla öne çıkıyor. Geçen yıl Çin'de elektrik üretiminin yüzde 42'si temiz enerji kaynaklarından sağlandı. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 22'ye ulaştı. Fosil yakıtlardan elektrik üretimi ise 56 teravatsaat geriledi.

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Hindistan da yenilenebilir enerji üretimini artıran ülkeler arasında yer aldı. Ülkede elektrik talebi geçen yıl 49 teravatsaat yükselirken, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 98 teravatsaat arttı. Bu büyümenin 53 teravatsaati güneş, 22 teravatsaati rüzgar ve gerisi hidroelektrik kaynaklarından geldi. Hindistan'da güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesinde geçen yıl rekor artış yaşanırken, kömür santrallerinden elektrik üretimi aynı dönemde 44 teravatsaat düştü.

Brezilya'da ise elektrik talebi geçen yıl yalnızca 5 teravatsaat artarken güneş enerjisinden elektrik üretimi 17 teravatsaat, rüzgardan elektrik üretimi 9 teravatsaat yükseldi. Brezilya'da güneş ve rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 27'ye yükselirken yenilenebilir kaynakların tamamı elektrik üretiminin yüzde 87'sini oluşturdu.

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ABD'de ise özellikle sanayi ve veri merkezlerindeki artış sebebiyle elektrik talebi yükselmeye devam ediyor. Güneş ve rüzgar enerjisi santrali yatırımları bu yeni ihtiyacın önemli bölümünü karşılıyor. ABD'nin elektrik talebi geçen yıl 131 teravatsaat artarken güneşten elektrik üretimi 85 teravatsaat, rüzgardan elektrik üretimi yaklaşık 13 teravatsaat yükseldi. Böylece güneş ve rüzgar santralleri, yeni elektrik talebinin yaklaşık yüzde 74'ünü karşıladı.

Türkiye de enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını her geçen gün artırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini hızla artıran ülkeler arasında bulunuyor. Ağustosta yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 60'ın üzerine çıktı.​​​​​​​

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