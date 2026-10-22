Elif Ateşok Şatıroğlu: “Reklam yönetimini tek platformda buluşturuyoruz”

Dijital reklamcılıkta kanal çeşitliliği artarken kampanya yönetimi de giderek daha karmaşık hale geliyor. Hopi Ads, bu parçalı yapıyı tek bir yönetim modeline dönüştürüyor.

Sosyal medya, programatik reklam ağları, Hopi uygulamasında yer alan reklam alanları ve iş ortaklarının reklam alanları tek bir kampanyanın parçaları olarak yönetilebiliyor. Böylece markalar, farklı kanallarda hedef kitlelerine ulaşırken reklam yatırımlarının performansını da bütüncül olarak takip edebiliyor.

Platformun farkı, yalnızca farklı reklam kanallarını aynı çatı altında toplamasından değil; Hopi'nin alışveriş davranışlarından elde ettiği sonuçları yapay zeka destekli reklam teknolojileriyle birleştirerek hedefleme, kampanya yönetimi ve performans ölçümlemesini tek merkezden sunmasından kaynaklanıyor.

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Bu bütünleşik yapı, gelişmiş reklam teknolojilerinin farklı ölçeklerdeki marka ve ajanslar için erişilebilirliğini artırarak reklamcılığın demokratikleşmesine de katkı sağlıyor.

"VERİ BİRİKİMİMİZİ REKLAM TEKNOLOJİLERİYLE BULUŞTURARAK REKLAM YÖNETİMİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Hopi CEO'su Elif Ateşok Şatıroğlu, Hopi Ads'in sunduğu yeni yaklaşımı şöyle değerlendirdi:

“Hopi Ads'in temelinde, 11 yılda oluşturduğumuz veri birikimi ve müşteri davranışlarına ilişkin öngörülerimiz yer alıyor. 21 milyon kullanıcımızın 30 farklı sektörde, 300'ü aşkın markayla kurduğu alışveriş ilişkisinden elde ettiğimiz verileri, markaların daha doğru hedefleme yapmasını ve reklam yatırımlarını daha etkin yönetmesini sağlayan teknolojik çözümlere dönüştürüyoruz.

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Bugün reklamverenlerin en büyük ihtiyacı yalnızca yeni reklam alanları değil; farklı kanalları, bütçeleri ve sonuçları bütüncül biçimde yönetebilmek. Hopi Ads ile gerçek alışveriş davranışlarından üretilen verileri, çoklu kanal yönetimini ve yapay zekâ destekli teknolojileri tek platformda buluşturuyoruz.

Böylece markaların ve ajansların operasyonel yükünü azaltırken daha hızlı karar almalarını ve reklam yatırımlarını daha verimli yönetmelerini sağlıyoruz. Sürekli genişleyen reklam ekosisteminin tüm parçalarını Türkiye'de benzeri olmayan tek bir yönetim platformunda bir araya getiriyoruz. Hopi Ads, veri ve teknoloji gücümüzü yeni bir ticari büyüme alanına taşıdığımız stratejik bir adımı temsil ediyor.

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"TÜRKİYE'DE RETAIL MEDYA İÇİN ÖNEMLİ BİR BÜYÜME FIRSATI GÖRÜYORUZ"

Hopi Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Çınar, Retail Medya'nın dünyadaki yükselişine ve Türkiye'deki büyüme potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

“Reklam dünyasında son yılların en önemli dönüşümlerinden biri Retail Medya'nın yükselişi. 2025 yılında küresel Retail Medya reklam gelirleri 181 milyar dolara ulaşırken Avrupa'da pazar yüzde 16,7 büyüyerek 13,3 milyar euroya yükseldi.

Perakende medyanın dijital reklam yatırımları içerisindeki payı ise Türkiye’de %2,3, Avrupa’da %10 seviyesinde bulunuyor. Bu fark, Türkiye açısından önemli bir büyüme fırsatına işaret ediyor.

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Hopi olarak 21 milyon kullanıcıya, 30 farklı sektöre yayılan 300'ü aşkın marka ekosistemine ve 3.500'ü aşkın mikro segmente dayanan güçlü bir veri ve teknoloji altyapısına sahibiz. Hopi Ads ile bu birikimi markaların satış ve büyüme hedeflerine hizmet eden yeni bir ticari değere dönüştürüyoruz.

Hopi Ads'i yalnızca yeni bir reklam platformu olarak değil, Hopi'nin veri ve teknoloji gücünü reklam ekosistemine taşıyan stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Gerçek alışveriş davranışlarından üretilen verileri; uygulama içi reklam alanları, sosyal medya, programatik yayın ağları ve iş ortaklarımızın fiziksel ve dijital reklam envanterleriyle birlikte çalıştırıyoruz.

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Yapay zekâ destekli hedefleme ve optimizasyon çözümleriyle markaların doğru kitlelere ulaşmasını ve yatırımlarının performansını ölçmesini kolaylaştırıyoruz. Ortaya tek bir merkezden yönetilen, tamamen satış odaklı bir reklam ekosistemi çıkıyor.”

"FARKLI PLATFORMLARIN KARMAŞIKLIĞINI ALTI BASİT ADIMDA ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Hopi Reklam Teknolojileri Direktörü Murat Altuntaş, Hopi Ads'in teknolojik altyapısını ve reklamverenlere sunduğu kullanım kolaylığını şöyle anlattı:

“Bugün bir reklam kampanyasını yönetmek için farklı ekipler, platformlar ve süreçler gerekiyor. Hopi Ads ile bu karmaşıklığı ortadan kaldırarak kampanya yönetimini altı basit adıma indiriyoruz. Yapay zekâ destekli kampanya asistanımız, reklamverenlere hedef kitle, kanal ve bütçe dağılımı konusunda öneriler sunarken kontrol her zaman markada veya ajansta kalıyor.

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Hopi uygulaması reklam alanlarında sosyal medyaya, 500'ün üzerinde premium programatik yayıncıdan iş ortaklarımızın fiziksel ve dijital envanterlerine kadar farklı reklam kanallarını tek kampanya çatısı altında buluşturuyoruz.

Yapay zekâ destekli optimizasyonla bütçelerin kampanya hedefleri doğrultusunda daha verimli yönetilmesini sağlıyoruz. Hopi AI Creative Studio ile farklı mecralara uygun kreatiflerin hazırlanmasını kolaylaştırırken kampanya performansının da anlık olarak takip edilmesine imkân tanıyoruz.

Amacımız, güçlü ve çok kanallı bir reklam teknolojisini, reklamverenlerin ve ajansların kolayca kullanabileceği tek bir platforma dönüştürmek.”