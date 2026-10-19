EPDK'dan elektrik piyasasında yeni düzenlemeler
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisanssız elektrik üretim tesislerinin acil durumlarda uzaktan kontrol edilmesi, talimatlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve mahsuplaşma süreçlerine ilişkin düzenlemeleri değiştirdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisanssız elektrik üretim tesislerinin acil durumlarda uzaktan kontrol edilmesi, talimatlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve mahsuplaşma süreçlerine ilişkin düzenlemeleri değiştirdi.
19 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, aynı gün yürürlüğe girdi.
Acil durumlarda tesisler uzaktan kontrol edilebilecek
Düzenlemeye göre elektrik dağıtım şirketleri ile dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri, dengeleme güç piyasası kapsamında verilen acil durum talimatlarının uygulanması amacıyla kapsama giren lisanssız elektrik üretim tesislerini uzaktan kontrol edebilecek.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre acil durumun sona ermesinden itibaren 15 dakika içinde tesis sahibine telefon ve kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirim yapılacak. Bildirimin ardından tesisin yeniden enerjilendirilmesinden tesis sahibi sorumlu olacak.
Talimatlara uymayan üreticilere ödeme yapılmayacak
Sistem İşletmecisi'nin acil durum kapsamında verdiği yük atma talimatına uymayan lisanssız üretim tesislerine, ilgili uzlaştırma döneminde yerine getirilmeyen üretim miktarı için ödeme yapılmayacak.
Uygulanacak tutar; ilgili mevzuattaki fiyatlar veya abone grubu ve kademe tarifesi esas alınarak hesaplanacak ve lisanssız üreticiden tahsil edilecek.
İç tüketim mahsuplaşmaya dahil edilecek
Üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesinde ancak farklı ölçüm noktalarında bulunması halinde, üretim tesisindeki yapı ve ekipmanların çalışmasından kaynaklanan iç tüketim, ilişkili tüketim tesislerinin tüketimine eklenerek mahsuplaşmaya dahil edilecek.
Aynı bölgede ilişkili bir tüketim tesisi bulunmaması durumunda ise iç tüketim, görevli tedarik şirketi tarafından ilgili tarife üzerinden üreticiye aylık olarak faturalandırılacak.
Bağlantı anlaşmaları için 60 gün süre verildi
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamındaki lisanssız üreticiler, mevcut bağlantı anlaşmalarını yeni düzenlemeye uyumlu hale getirmek için yürürlük tarihinden itibaren 60 gün içinde ilgili şebeke işletmecisine başvuracak.
Öte yandan, Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması'nda yer alan bazı cezai şartların 30 Nisan 2027'ye kadar uygulanmaması kararlaştırıldı.
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