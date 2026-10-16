Fed Başkanı faiz için sinyal vermedi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, bu ay yapılacak para politikası toplantısı öncesinde faiz kararına ilişkin herhangi bir yönlendirmede bulunmadı. Warsh, piyasanın faiz kararlarını önceden açıklanan mesajlara göre değil, ekonomik verileri yorumlayarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları kapsamında Bangkok'ta düzenlenen etkinlikte, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya gelen Warsh, yılın geri kalanındaki toplantılarda alınabilecek kararlara ilişkin önceden hüküm vermediğini ifade etti.

Warsh, "Toplantıları önceden değerlendirmem. Yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğimi şimdiden söylemeye inanmıyorum" dedi.

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Piyasalara yönelik ileriye dönük yönlendirme politikasına karşı olduğunu yineleyen Warsh, bu yaklaşımın Fed açısından yeni bir döneme işaret ettiğini belirtti. Warsh, "Fed'de yeni bir sayfa açılıyor ve artık bu işi yapmıyoruz. Ancak istediğiniz her yönde ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL ÖLÇEKTE EŞ ZAMANLI SIKILAŞMA

Warsh, dünya genelindeki para politikalarına ilişkin değerlendirmesinde, merkez bankalarının kendi görev ve yetkileri çerçevesinde kararlar aldığını, ancak genel görünümün eş zamanlı bir sıkılaşmaya işaret ettiğini söyledi.

Küresel ölçekte fiyatlarla mücadele edildiğini belirten Warsh, dünyanın büyük bölümünde para politikalarında eş zamanlı bir sıkılaşma yaşandığını kaydetti.

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Warsh, "Dünyanın birçok yerinde para politikasında eş zamanlı bir sıkılaşma var. Bu da bedavaya yararlanan kimsenin olmadığı anlamına geliyor" dedi.

YAPAY ZEKA İÇİN İYİMSER, İSTİHDAM İÇİN TEMKİNLİ

Warsh, konuşmasında yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerine de değindi. Yapay zekayı, kendi yaşamı boyunca ABD ve küresel ekonomi açısından yaşanan en önemli değişimlerden biri olarak nitelendiren Warsh, teknolojiyi etkin kullanan ekonomilerin daha üretken ve daha zengin hale gelebileceğini söyledi.

Bununla birlikte, dönüşüm sürecinin kolay olmayabileceği uyarısında bulunan Warsh, yapay zekanın istihdam üzerindeki kısa vadeli etkilerinin henüz belirsiz olduğunu ifade etti.

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Warsh, "Benden iyimserlik duymanızı istiyorum ancak bu iyimserliğe ciddi bir amaç duygusu da eşlik ediyor" dedi.

Yapay zekanın öneminin zaman içinde daha iyi anlaşılacağını belirten Warsh, bundan 10 yıl sonra geriye dönüp bakıldığında bu teknolojinin son derece önemli bir değişim olarak değerlendirileceğini dile getirdi.

FED GEÇEN AY FAİZ ARTIRMIŞTI

Fed, eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Bu karar, 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz artışı olmuştu.

CME FedWatch verilerine göre, piyasalarda Fed'in 27-28 Ekim'deki toplantısında faizi sabit tutma olasılığı yüzde 72,3 olarak fiyatlanıyor. Aralık ayındaki toplantıda ise 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkıyor.

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Warsh'ın açıklamalarının ardından Asya borsalarındaki endeksler ve ABD Hazine tahvili getirileri genel olarak yatay seyretti.