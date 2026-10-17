Fondan kaybettik haracama freni yaptık

Yatırım fonlarında yaşanan sıkıntı vatandaşın harcamalara fren yapmasını sağladı. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle likidite sorunu yaşanırken insanlar muhtemel gelir düşüşüne karşı kredi kartı harcamalarına da dikkat etmeye başladı.

Yatırım fonları düzenlemesinin yapıldığı 28 Ağustos'tan bu yana kredi kartı harcamaları haftalık yaklaşık 60 milyar lira azaldı. 28 Ağustos haftası 708 milyar lira olan toplam kredi kartı harcaması 9 Ekim haftası 648 milyar lira oldu. Kart harcamaları 28 Ağustos'tan sonra 4 hafta düzenli olarak düşüp 25 Eylül haftası 642 milyar liraya inmişti. Sonra 2 Ekim haftası 723 milyar liraya çıkan harcamalar son hafta sert düştü. Düşen harcamanın 30 milyar lirası internetten yapılan alışverişteki azalmadan kaynaklandı. İnternetten yapılan harcamalar 28 Ağustos'ta 216 milyarken sonraki haftalarda düzenli olarak geriledi ve 25 Eylül haftası 192 milyar iraya indi. Sonraki hafta 236 milyar ilraya çıkan harcama sert düştü ve son olarak 9 Ekim'de 186 milyar liraya indi.

REKLAM

YEMEK HARCAMASI 4 MİLYAR AZALDI

Yemek harcamalarının son 1 ayda yüzde 6 azalarak haftalık 45 milyar lira düzeyinden 41 milyara düşmesi de dikkat çekti. Yemek harcaması da 28 Ağustos'ta 44 milyarken sonraki hafta 45 milyar liraya çıktı ve sonrasında ise düzenli olarak geriledi.

Kart harcamalarında diğer düşüşler mevsimsellik kaynaklı olarak görüldü. Okulların açılma döneminde haftalık 47 milyar lira olan eğitim harcaması 15 milyar liraya inerken yine yazın son dönemine denk gelen ağustos sonunda konaklama harcaması 15 milyarken 9 Ekim haftası 9,6 milyar olarak kayda geçti. Seyahat harcamaları da yüzde 21 azalarak 16 milyardan 13 milyar liraya indi.

REKLAM

Buna karşın mevsim geçişi olduğu için giyim ve ayakkabı harcaması fiyatların da artışının desteği ile yüzde 29 arttı ve 33 milyardan 43 milyara ulaştı. Market harcamaları ise 28 Ağustos ile 9 Ekim haftası karşılaştırıldığında yüzde 4 arttı ve 133 milyar lliradan 137 milyar liraya çıktı. Market ve alışveriş merkezleri harcamaları 18 Eylül'de 144 milyar liraya tırmanmıştı. O tarihi baz alırsak market harcamaları da fon sorunlarının yaşandığı dönemde 7 milyar lira azalmış görünüyor.