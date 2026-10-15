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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Evde Bakım Maaşı yattı mı ne zaman yatacak? 2026 Ekim ayı Evde Bakım Maaşı ödemeleri başladı mı?

        Evde Bakım Maaşı yattı mı ne zaman yatacak? 2026 Ekim ayı Evde Bakım Maaşı ödemeleri başladı mı?

        Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Ekim ayının ilk iki haftasının geride kalmasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ekim ayı zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak ? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 15 Ekim 2026 - 23:08 Güncelleme:
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        Evde bakım yardımı alan vatandaşların Ekim ayı ödemelerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Temmuz döneminde memur maaş katsayısına yapılan artış, evde bakım desteğine de yansımış ve aylık ödeme 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya yükselmişti. Yeni tutarlar Ağustos ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına geçmeye başladı. Bakanlığın uygulamasına göre evde bakım yardımları her ay belirli bir takvim çerçevesinde, genellikle ayın ikinci yarısında il il yatırılıyor. Bu nedenle Ekim ayı ödemelerinin başlayacağı tarih ve ödeme yapılan iller yakından takip ediliyor. Peki Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak, ödemeler hangi illerde başladı? İşte ödeme sürecine ilişkin güncel bilgiler...

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        Ekim ayına girilmesiyle birlikte evde bakım yardımı alan vatandaşların gözü ödeme takvimine çevrildi. Hak sahiplerine yapılan ödemelerin, önceki aylarda olduğu gibi bu ay da ayın ortasından itibaren kademeli olarak hesaplara aktarılması bekleniyor.

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        Evde bakım yardımı ödemeleri il bazında kademeli olarak hesaplara aktarılıyor. Ödeme süreci her ilde aynı anda tamamlanmadığı için hak sahipleri, kendilerine ait banka hesapları üzerinden güncel durumu kontrol edebiliyor. Bu nedenle ödemelerin başladığı dönemde hesap hareketlerinin belirli aralıklarla takip edilmesi önem taşıyor.

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        Hak sahipleri ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabileceği gibi, ödeme yapılan banka hesabının hesap hareketlerinden de kontrol edebilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

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