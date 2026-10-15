Evde bakım yardımı alan vatandaşların Ekim ayı ödemelerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Temmuz döneminde memur maaş katsayısına yapılan artış, evde bakım desteğine de yansımış ve aylık ödeme 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya yükselmişti. Yeni tutarlar Ağustos ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına geçmeye başladı. Bakanlığın uygulamasına göre evde bakım yardımları her ay belirli bir takvim çerçevesinde, genellikle ayın ikinci yarısında il il yatırılıyor. Bu nedenle Ekim ayı ödemelerinin başlayacağı tarih ve ödeme yapılan iller yakından takip ediliyor. Peki Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak, ödemeler hangi illerde başladı? İşte ödeme sürecine ilişkin güncel bilgiler...