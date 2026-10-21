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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA CEO'su Akten: Fon sürecinin bankacılık sektörüne şu ana kadar etkisi olmadı

        Garanti BBVA CEO'su Akten: Fon sürecinin bankacılık sektörüne şu ana kadar etkisi olmadı

        Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten, fon konusunun dışarıdan bakıldığında kolay anlaşılabilen bir konu olmadığını ifade ederken, genel görünüm değerlendirildiğinde söz konusu gelişmelerin bankacılık sektörüne şu ana kadar bir etkisinin olmadığını söyledi. Akten, "Fon konusu, dışarıdan bakıldığında o kadar rahat anlaşılabilen bir konu değil. Ancak genel fotoğrafa baktığınız zaman, bunun onlar açısından çok lokal bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık sektöründe de şu ana kadar bir etkisi olmadı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Fon sürecinin bankacılık sektörüne şu ana kadar etkisi olmadı"

        Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten, Bloomberg HT'de Çağlar Kuzlukluoğlu'nun sorularını yanıtladı.

        Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini belirten Akten, Türkiye'nin genç nüfusu, büyük ve gelişen bir ekonomi olması ve Avrupa'ya yakınlığıyla yatırım açısından cazibesini koruduğunu söyledi.

        Akten, "Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye olan ilgi hâlâ ciddi anlamda devam ediyor. Bunun önemli faktörlerinden biri, hem Avrupa'da hem de Amerika'daki ortamın çok iyi olmaması. Aslında ciddi zorluklar var. Aynı zamanda Orta Doğu, finansman anlamında da savaşın etkilerini ciddi şekilde yaşayan bir coğrafya" dedi.

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        Dünyada Türkiye ile benzer büyüklükte, genç nüfusa sahip ve gelişen ekonomi niteliği taşıyan ülke sayısının sınırlı olduğuna işaret eden Akten, "Dünyanın tamamına baktığınızda, genç nüfusu olan, büyük ve gelişen bir ekonomi olarak değerlendirebileceğiniz, bu büyüklükte dünyada birkaç ülke sayabilirsiniz. Türkiye, Meksika, Brezilya bu büyüklükte" ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin coğrafi konumunun yatırım açısından önem taşıdığını vurgulayan Akten, "Türkiye, Avrupa gibi büyük ve gelişmiş bir ekonominin yanı başında. Bu açıdan yatırım yapmak anlamında çok değerli. Meksika, Amerika'nın yanı başında; Brezilya, Rusya, belki Polonya… Büyük ve gelişen ekonomiler olarak baktığınızda bu ülkeler öne çıkıyor. Rusya'yı zaten belli sebeplerle elersiniz. Hindistan ise ayrı bir dünya" diye konuştu.

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        Türkiye'nin yabancı yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunu belirten Akten, "Böyle baktığınız zaman Türkiye her zaman cazip bir ülke ve yabancı yatırımcı da Türkiye'yi gerçekten çok yakından takip ediyor" dedi.

        "DOĞRUDAN ŞİRKETLERE VE PROJELERE FONLAMA ARTIYOR"

        Yurt dışından sağlanan fonlamanın yalnızca bankalar üzerinden gerçekleşmediğini, doğrudan şirketlere ve projelere yönelik finansmanın da arttığını belirten Akten, bu alandaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Akten, "Bankaların yalnızca banka finansmanında değil, biliyorsunuz, biz sendikasyonlar yapıyoruz, fonlama alıyoruz. Ancak doğrudan şirketlere yönelik fonlamayı da geçmiş yıllarda ve son zamanlarda artan bir şekilde gördük. Doğrudan şirketlere fonlama sağlama ve projeleri fonlama yolunu tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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        Bu kapsamda kullandırılan kredilerin alınıp satılabildiğini ve likit finansal enstrümanlara yönelik ilginin de bulunduğunu belirten Akten, "Bu kapsamda kullandırılan krediler de alınıp satılabiliyor. Aynı zamanda likit enstrümanlar söz konusu ve şirketler arasında da ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz" dedi.

        "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ŞU ANA KADAR BİR ETKİSİ OLMADI"

        Fonlama konusunun dışarıdan bakıldığında kolay anlaşılabilen bir konu olmadığını ifade eden Akten, genel görünüm değerlendirildiğinde söz konusu gelişmelerin bankacılık sektörüne şu ana kadar bir etkisinin olmadığını söyledi.

        Akten, "Tabii fon konusu, dışarıdan bakıldığında o kadar rahat anlaşılabilen bir konu değil. Ancak genel fotoğrafa baktığınız zaman, bunun onlar açısından çok lokal bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık sektöründe de şu ana kadar bir etkisi olmadı" diye konuştu.

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        Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyondaki düşüşe de değinen Akten, ülkenin yatırımcılar açısından olumlu unsurlara sahip olduğunu belirtti.

        Akten, "O çerçevede baktığınızda ülkenin ekonomik gidişatı, enflasyonun aşağı gelmesi gibi pek çok pozitif unsur var. Her şey göreceli. Sonuçta bu ülkelerin yatırımcılarının ve bankalarının paralarını değerlendirmeleri gerekiyor. Bunlar arasında tercih yapmak durumundalar" dedi.

        ABD'de yatırımcıların farklı finansal araçlar arasında tercih yapmak zorunda kaldığına dikkat çeken Akten, "Bugün Amerika'nın yaşadığı konulardan biri, ‘Amerikan Hazine kâğıdını mı alayım, Google'ın bono ihracını mı alayım?' noktasına gelmiş durumda. Bu durum Amerikan Hazine kâğıtlarını bile etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

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        Küresel yatırım ortamında alternatiflerin göreceli cazibesinin önem taşıdığını vurgulayan Akten, "Dolayısıyla her şey göreceli olduğu için o ilginin büyük ölçüde devam ettiğini söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

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