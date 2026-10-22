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        Haberler Ekonomi Kripto Para Garanti BBVA Kripto 500 bin müşteriye ulaştı

        Garanti BBVA Kripto 500 bin müşteriye ulaştı

        Garanti BBVA Kripto 500 bin müşteriye ulaştığını duyurdu. Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, "500 bin müşteriye ulaşmış olmak, doğru yönde ilerlediğimizi bizlere bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Garanti BBVA Kripto 500 bin müşteriye ulaştı

        Garanti BBVA Kripto, 500 bin müşteri sayısına ulaştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven şunları söyledi:

        "Kripto varlık alanında büyümenin, kullanıcıların platforma duyduğu güvenle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle en başından itibaren odağımızı teknolojiye, güvenliğe ve kullanıcı deneyimine yönelttik. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını merkeze alarak yatırım deneyimini daha kolay, daha erişilebilir ve daha bütüncül hale getirecek çözümler geliştirdik. 500 bin müşteriye ulaşmış olmak, doğru yönde ilerlediğimizi bizlere bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki dönemde de yatırımcıların beklentilerini yakından izleyerek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye, kripto varlık ekosistemine değer yaratan yenilikçi bir platform olmaya devam edeceğiz."

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        #kripto para
        #Garanti BBVA
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