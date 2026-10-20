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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

        Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atanırken, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kurumda görev değişikliği yapıldı. Atanan ve görevden alınan isimler şu şekilde;

        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA ŞİNASİ CANDAN GETİRİLDİ

        Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atanırken, Gelir İdaresi Başkanlığına Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan getirildi. Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına ise Kaan Kasım, Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili atandı. Gelir İdaresi Başkanlığına Ferhat Dinçer getirildi.

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        SPK BAŞKANI MAHMUT SÜTCÜ GÖREVDEN ALINDI

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Yakup Gümüş atandı.

        ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yusuf Akkaya, Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Merih Karayol, görevden alındı.

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        Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ecevit Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nedim Arsal, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan Mehmet Kuyumcu, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Abdullah Yenigün, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ertuğrul Yıldırım, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Özgür Somuncu, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Sarıkaya, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Turan, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mesut Önem, Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Resul Deveci, atanmıştır.

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        Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına Salih Ercan, I. Hukuk Müşavirliğine Nigar Genç atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığında Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Özge Umut Eker atandı.

        Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak da görevden alındı.

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