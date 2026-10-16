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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Piyasaların işleyişini bozanlara yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Piyasaların işleyişini bozanlara yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında yatırımcı haklarının korunması ve şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" dedi.

        Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemeler ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır.

        Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerini de dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleriyle bilgi akışı güçlendi, nihai pay sahipliği daha şeffaf hale geldi. Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması, TEFAS’ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması sağlandı. Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi.

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        Borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılması zorunlu oldu. Düzenlemelerin sonuçlarını yakından izleyerek, tüm paydaşlarımızla istişare içinde gereken ilave adımlar gecikmeden atılacaktır.

        Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

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        #mehmet şimşek
        #yatırımcı
        #fon
        #Sermaye Piyasası Kurulu
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