Hedef Portföy'den açıklama

Hedef Portföy'den yapılan açıklama şöyle:

"Tasfiye Sürecindeki Fonlarımıza İlişkin Bilgilendirme

Değerli Yatırımcılarımızın Dikkatine,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 15.10.2026 tarihli ve 70/1821 sayılı kararıyla, tasfiyedeki fonlarımızın olağan tasfiye sürecine alınması kararlaştırılmıştır. Karar, 16.10.2026 tarihli ve 2026/70 sayılı Kurul Bülteni’nde yayımlanmıştır.

Bu kapsamda ilgili fonlarımız, 30.09.2026 tarihli ve 64/1775 sayılı kararla düzenlenen ara ödeme uygulamasından çıkarılmış, aynı tarihli ve 64/1770 sayılı kararda belirlenen olağan tasfiye esaslarına tabi tutulmuştur.

Tasfiye işlemleri, SPK’nın yetkilendirdiği portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecektir. Kurul kararına göre, öncelikle para piyasası fonlarından başlanarak, yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük fona ilerlenecek şekilde tasfiye gerçekleştirilecektir. Hedef Portföy olarak biz de sürecin yatırımcılarımızın menfaatleri gözetilerek mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına destek olacağız.

REKLAM

Fon portföylerindeki varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak nakde dönüştürülecektir. Dağıtılabilir bakiye, katılma payı sahipliği oranında yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına aktarılacaktır. Ödeme tutarları ve takvimi, fon bazında varlıkların nakde dönüşmesi ve hesapların kesinleşmesine göre belirlenecektir.

Tasfiye kapsamında bulunmayan ve TEFAS işlemleri durdurulmuş fonlarımıza ilişkin gelişmeler, SPK’nın alacağı kararlar doğrultusunda ayrıca duyurulacaktır. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, tasfiye kapsamı dışında kalan fonlarımızın TEFAS’da işlem görmeye başlaması beklenmektedir.

REKLAM

Süreci yatırımcılarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek takip ediyor, ödemelere ilişkin kesinleşen bilgileri ve gelişmeleri resmi iletişim kanallarımız üzerinden paylaşmayı sürdürüyoruz.

Yatırımcılarımıza gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.

* Bahse konu olan fon listesi şu şekildedir: HLR, HEH, HAT, HKM, HIM, HPL, HDH, HBV, HDA, HVA, HMK, HGH, HGJ, HPI, HFI, HPP, HIN, HKP, KSA, HPF, HMV, FNT, NFK, HYV, HPH, HKJ, HVB, HVC, DUH, HDK, HPZ"