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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hedef Portföy fonları olağan tasfiye sürecine dahil edildi

        Hedef Portföy fonları olağan tasfiye sürecine dahil edildi

        Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kararı alınan Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan fonların tasfiye sürecinin başlatılmasına onay verdi. Süreç, A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy fonları için belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Hedef Portföy fonları tasfiyeye alındı

        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 380 milyon 741 bin 892 liralık bedelsiz, Şekerbank TAŞ'ın ise 1 milyar liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

        Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin 20 milyar liralık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 500 milyon dolarlık, Koç Finansman AŞ'nin 3 milyar 550 milyon liralık, Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ'nin 3 milyar liralık, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4 milyar liralık ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 15 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

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        Misyon Yatırım Bankası AŞ Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 6 milyar lira, TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası AŞ Bir No’lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 700 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ve Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 750 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusu da onaylandı.

        Akasya Portföy Yönetimi AŞ'nin borçlanma araçları, değişken, hisse senedi, para piyasası ve serbest şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verildi.

        Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'nin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

        SPK'DEN 37 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

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        Kurul, ayrıca 37 gerçek kişi, 5 tüzel kişi hakkında işlem yasağı kararı ve 21 gerçek kişi hakkında ise lisans iptali kararı verdi.

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