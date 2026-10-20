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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hepsiburada, 'Efsane Kasım' öncesinde iş ortaklarıyla buluştu

        Hepsiburada, 'Efsane Kasım' öncesinde iş ortaklarıyla buluştu

        Hepsiburada, İş Ortağım buluşmasında bine yakın iş ortağıyla bir araya gelerek 'Efsane Kasım' hazırlıklarını, pazarlama yatırımlarını ve iş ortaklarına sunduğu destekleri paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 17:22 Güncelleme:
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        Hepsiburada iş ortaklarıyla buluştu

        Hepsiburada, 'Efsane Kasım' öncesinde düzenlediği özel buluşmada üretici, KOBİ ve girişimcilerden oluşan bine yakın iş ortağını bir araya getirdi. “Efsane Kasım Beklediğine Değecek” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kampanya dönemine yönelik stratejiler, hedefler ve iş ortaklarının satış performansını artırmaya yönelik fırsatlar paylaşıldı.

        İş ortakları buluşmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Hepsiburada CEO'su Ender Özgün, Efsane Kasım'ın 11. yılına yönelik hazırlıklara ve iş ortaklarıyla birlikte büyüme hedeflerine değinerek şunları söyledi:

        “Türkiye'ye ilk kez Hepsiburada olarak getirdiğimiz ve adını verdiğimiz Efsane Kasım'ın bu yıl 11'incisini gerçekleştireceğiz. Geride bıraktığımız 10 yılda Efsane Kasım, müşterilerimizin heyecanla beklediği, iş ortaklarımız için de yılın en önemli ticaret dönemlerinden biri haline geldi. Bizim için Efsane Kasım, aylar öncesinden başlayan büyük bir hazırlığın, heyecanın ve sorumluluğun karşılığı. Her yıl bu döneme müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve iş ortaklarımızın büyümesine katkı sağlamak için hazırlanıyoruz.

        Bu yıl da pazarlama yatırımlarımız, güçlü teknoloji ve lojistik altyapımız, finansal çözümlerimiz ve tüm ekiplerimizle Efsane Kasım'a hazırız. Müşterilerimize aradıkları ürünleri net indirimlerle, esnek ödeme çözümleriyle, hızlı ve güvenilir bir alışveriş deneyimiyle sunmayı hedefliyoruz. İş ortaklarımızla da yılın en kritik son çeyreğinde ticaret hacimlerini rekor seviyelere taşımaları, stoklarını nakit akışına dönüştürmeleri ve milyonlarca yeni müşteriye ulaşmaları için omuz omuza çalışacağız. Hepsiburada olarak rolümüz çok net: E-ticaretin teknoloji ve operasyon gerektiren karmaşık süreçlerini biz üstlenirken iş ortaklarımızın ürünlerine, müşterilerine ve işlerini büyütmeye odaklanmalarını sağlıyoruz. Efsane Kasım'ın 11. yılında da iş ortaklarımızla birlikte yeni başarılara imza atmak, hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız için 'Beklediğine Değecek' bir Efsane Kasım yaşatmak istiyoruz.”

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        Açılışın ardından ürün yönetimi, HepsiAd, HepsiJET, influencer ve performans pazarlama ekipleri, 'Efsane Kasım' dönemine yönelik hazırlıklarını ve hayata geçirilen yenilikleri iş ortaklarıyla paylaştı.

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